Pamela Mastropietro, Macerata/ Ultime notizie: gip, Innocent Oseghale non l’ha uccisa. Morta per overdose?

Pamela Mastropietro, delitto di Macerata: ultime notizie, gip convalida arresto di Innocent Oseghale ma esclude accusa di omicidio. È morta per overdose? Secondo indagato, un pusher

06 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Pamela Mastropietro, fatta a pezzi in due valigie

Rimane in carcere e indagato per omicidio aggravato, ma per il gip di Macerata Innocent Oseghale non ha ucciso Pamela Mastropietro. O almeno, non vi sono prove certe che incastrano il giovane nigeriano in carcere per la morte e la sezione del cadavere in pezzi ritrovato la scorsa settimane nelle campagne di Pollenza. Svolta clamorosa nel caso che sta infiammando l’Italia - anche per le conseguenze folli di quel raid razzista compiuto sabato scorso in centro Macerata dal leghista fascistoide Luca Traini. Secondo il gip Giovanni Maria Manzoni, il fermo del giovane nigeriano va confermato (e così è stato fatto questa mattina) per occultamento e vilipendio di cadavere, ma non per omicidio. Si aprono dunque nuove ipotesi circa la morte della povera ragazza fuggita dalla comunità di recupero di Roma: Pamela, secondo l’autopsia, potrebbe essere morta per overdose e solo in un secondo momento fatta a pezzi e smembrata orribilmente. Questo tra l’altro è quello che sostiene lo stesso Oseghale: «ho perso la testa quando l’ho vista morta dopo l’ultima dose», e a quel punto avrebbe deciso di sezionarne il cadavere, comprare della candeggina e pulire tutto prima di lasciare il corpo diviso in due trolley nelle campagne di Pollenza.

CORPO SMEMBRATO E MUTILATA: ALCUNI ORGANI NON SI TROVANO

Il giudice ha quindi ritenuto non vi fosse alcuna prova certa per sostenere l'addebito di omicidio, ma il mistero sul caso Mastropietro resta ovviamente apertissimo. Il nigeriano rimane indagato per omicidio anche perché non vi sono prove che lo scagionino del tutto: anzi, nelle ultime ore è stato indagato un secondo uomo, un pusher, che avrebbe venduto a Pamela l’ultima dose probabilmente fatale e che potrebbe aver aiutato Oseghale a disfarsi del corpo e pulire tutto dopo la mattanza compiuta in quell’appartamento di Macerata. Resta oscuro anche il numero di persone visto e frequentato dalla ragazza in completa dipendenza dalle droghe tra il 29 e il 30 gennaio scorso a Macerata: «Oseghale racconta di aver chiamato col proprio cellulare un connazionale con il quale la ragazza si sarebbe poi incontrata allo stadio dei Pini per ricevere una dose. Sempre secondo la versione del nigeriano arrestato si sarebbero avviati tutti e tre verso la sua abitazione e durante il tragitto la ragazza avrebbe acquistato una siringa», spiega il Tempo ricostruendo le parole del nigeriano durante gli interrogatori. Da quel momento in poi resta il mistero che gli investigatori dovranno capire nel più rapido tempo possibile: intanto si viene a sapere che mancherebbero ancora diversi organi e parti del corpo di Pamela, non tutti ritrovati dopo la mattanza.

