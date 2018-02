RAGAZZINA DI 11 ANNI PARTORISCE, INCINTA DEL FRATELLO 14ENNE/ Il figlio sta bene, il padre svela la verità

Incinta del fratello a 11 anni a Murcia, in Spagna: il parto in una storia di degrado familiare, i genitori non si erano accorti della gravidanza della ragazzina

06 febbraio 2018 Fabio Belli

A 11 anni incinta del fratello in Spagna

Una storia terribile arriva dalla Spagna, dalla città di Murcia: una bambina di 11 anni è stata accompagnata in ospedale a causa di dolori di pancia che sarebbero stati molto forti. Si pensava ad una patologia intestinale, invece la ragazzina ha partorito un bimbo, con i genitori che non sapevano nemmeno fosse incinta. Ma il particolare più inquietante è stato aver scoperto come il padre sia in realtà il fratello 14enne della bambina. In pratica i due fratellini avevano da circa 2 anni rapporti sessuali consenzienti, senza che genitori e parenti si fossero accorti della situazione o avessero potuto sorvegliare. Il piccolo appena nato è in buona salute così come la 11enne, ma si sta ora cercando di capire come la dinamica si possa essere sviluppata all’interno di una famiglia che almeno dalle prime indagini, sembra far parte di un contesto molto umile ma non particolarmente disagiato. Famiglia di origine boliviana, così come di origine sudamericana era la 12enne che appena tre mesi fa aveva partorito un bambino proprio presso l’Ospedale Universitario di Murcia.

LE INDAGINI DELLA POLIZIA

La storia è stata riportata dal quotidiano spagnolo “El Pais”, con la Policia Nacional che starebbe proprio in queste ore portando avanti le indagini per comprendere come si possa essere arrivati ad una situazione di tale degrado familiare. Sono stati i responsabili dell’Ospedale Universitario di Murcia ad avvertire le forze dell’ordine, una volta compreso il grave contesto della vicenda. Sulla quale si è espresso il capo dell’autorità regionale della Salute della comunità autonoma di Murcia, Manuel Villegas: “Si tratta di un caso assolutamente eccezionale,” ha spiegato, “adesso dobbiamo solo aspettare. C’è un indagine ancora in corso e quando sarà tutto chiarito, vedremo cosa è successo e come possiamo agire.” In Spagna le under 15 che mettono al mondo figli sono un problema non indifferente, considerando che nel 2017 erano state 197 le ragazze di questa età ad avere un bambino, anche se il caso in questione è ovviamente aggravato dal pesante contesto familiare.

