SENTENZE COMPRATE E CORRUZIONE/ Ultime notizie, magistrati e avvocati arrestati: falsi dossier spia inchieste

06 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Corruzione e sentenze comprate, retata Gdf (LaPresse)

Enorme operazione congiunta della Procura di Roma e di Messina per mettere in manette 15 tra magistrati, avvocati e imprenditori accusatori di corruzione e frode fiscale all’interno di un maxi controllo tra sentenze “comprate” e falsi dossier costruiti per poter spiare inchieste delle Procure e anticipare i propri affari loschi. La Guardia di Finanza questa mattina ha portato a termine la fase investigativa arrestando un cospicuo numero di professionisti, tra cui il magistrato Giancarlo Longo - ex pm di Siracusa - l’avvocato Piero Amara e gli imprenditori Enzo Bigotti (già coinvolto nel caso Consip) e Fabrizio Centofanti (fonte Ansa). I reati contro la pubblica amministrazioni sono stati registrati e investigati negli ultimi mesi fino ai 15 arresti di questa mattina che faranno certamente discutere visto anche la presenza di magistrati accusati di elementi gravissimi: l’ex pm di Siracusa Giancarlo Longo è per esempio accusato di associazione a delinquere, corruzione e falso. «Il magistrato da qualche mese ha chiesto il trasferimento al tribunale di Napoli e on qualità di pubblico ufficiale svendeva la propria funzione», si legge nella misura di arresto posta a suo carico.

FALSI DOSSIER PER SPIARE LE INCHIESTE

Tra gli indagati anche l’ex presidente di sezione del Consiglio di Stato - Riccardo Virgilio - oggi in pensione, e gli viene contestato di aver corrotto in atti giudiziari in concorso con gli avvocati Amara e Giuseppe Calafiore, come riporta il Corriere della Sera. Non è stato però arrestato perché il gip ha definito assente ogni possibile ragione cautelare: resta l’impianto grave contro la Pa, con lo stesso CorSera che ha spiegato come avvenivano la costruzione di alcuni dossier sospetti nelle Procure di mezza Italia. «Gli arrestati sono accusati di aver messo in piedi un meccanismo che consentiva loro di orientare l'affidamento di alcune gare grazie alle decisioni compiacenti in materia amministrativa», si legge nelle fonti giudiziarie del quotidiano milanese.

In particolare, l’associazione a delinquere è accusata di aver costruito dei completi falsi dossier per poter “spiare” le inchieste di altre procure, ad esempio sul caso tangenti Eni ma anche altre. Particolarmente grave la situazione di Longo, accusato nelle carte del pubblico ufficiale di gravi delittuosità: «ha dimostrato di possedere una personalità incline al delitto, perpetrato attraverso la strumentalizzazione non solo della funzione ricoperta, ma anche dei rapporti personali e professionali». Prosegue poi l’ordinanza, «la gravità delle condotte da lui poste in essere in qualità di pubblico ufficiale che svendeva la propria funzione concorreva alla redazione di atti pubblici ideologicamente falsi, si faceva corruttore di altri pubblici ufficiali, con piena accettazione da parte degli stessi, che venivano per giunta da lui remunerati con soldi pubblici, intratteneva una rete di rapporti dall'origine oscura e privi di apparente ragion di essere».

