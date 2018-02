Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: malata SLA, primo caso di sospensione delle cure (6 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: primo caso di sospensione delle cure. Scontri a Roma per la visita di Erdogan. Diritti tv del calcio a Media Pro. (6 febbraio 2018).

06 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, Erdogan - La Presse

PRIMO CASO DI SOSPENSIONE DELLE CURE

È stata una donna di Nuoro alle soglie dei cinquant’anni, la prima persona italiana ad usufruire della legge recentemente approvata sul biotestamento. La donna che si chiamava Patrizia Cocco era la titolare di un’agenzia di viaggi, ammalata di SLA aveva manifestato più volte la sua volontà di interrompere le cure che la tenevano in vita, grazie a un macchinario per la ventilazione assistita. Negli ultimi giorni sfruttando la nuova norma legislativa ha espresso per ben quattro volte la sua volontà, sempre dinanzi ad un team di medici specializzati e due testimoni. Cosi come prevede la nuova legge dopo aver raccolto la sua intenzione, i medici l’hanno sedata profondamente e poi hanno interrotto l’alimentazione alla macchina che la teneva in vita. La morte è avvenuta qualche giorno fa e i funerali di Patrizia sono stati effettuati ieri nella chiesa di Nuoro.

SCONTRI A ROMA PER LA VISITA DI ERDOGAN

Tensione e cariche della polizia a Roma per la visita del presidente turco Erdogan. Tutto è iniziato quando un centinaio di giovani, per la maggior parte appartenenti ai centri sociali capitolini hanno cercato in corteo di raggiungere il vaticano, dove la massima autorità turca doveva essere ricevuta dal Papa. Stante la mancata autorizzazione del corteo i poliziotti hanno spinto in manifestanti nel piazzale antistante Castel Sant’Angelo, li li hanno letteralmente bloccati. Ai giovani chiusi nel quadrilatero di vie, è stato permesso l’uscita solo dopo una ripresa video che contemplava la ripresa dei documenti d’identità. Un tentativo di sfondamento del cordone degli agenti è stato respinto con una carica di alleggerimento dei celerini, carica che ha causato il ferimento di un manifestante, per fortuna in maniera lieve.

DIRITTI TV DEL CALCIO A MEDIA PRO

Si ingarbuglia la situazione dei diritti televisivi per la serie A nel triennio 2018/21. Oggi all’ennesima assemblea la vittoria è andata alla cordata spagnola di Mediapro, quest’ultima ha presentato un’offerta di mille euro più alta della base d’asta, che era stata fissata a cinquanta milioni di euro a stagione. Immediata però la presa di posizione dell’emittente a pagamento Sky, con i legali della televisione tematica che hanno presentato una diffida in tribunale per annullare l’assemblea odierna. Il tutto mentre il presidente del Coni Malagò, che da poco è anche commissario per la Serie A, è in Corea del Sud per la cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali.

VERONICA LARIO ALL'ATTACCO

Una donna all’attacco questo è Veronica Lario, l’ex coniuge di Berlusconi, che oggi ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza che gli azzerava l’assegno di mantenimento. I legali della donna puntano sul fatto che la loro assistita ha dovuto rinunciare alla sua vita pubblica, pur di salvare un matrimonio che poi nonostante tutti gli sforzi è andato in frantumi. La Lario secondo la tesi della difesa ha rinunciato alla sua carriera di attrice, una carriera che ha sacrificato sull’altare dell’unità familiare. Il ricorso vorrebbe altresì l’annullamento della parte della sentenza che obbliga la Lario alla restituzione di circa 45 milioni di euro, soldi in parte già versati all’erario.

SERIE A, LA GIORNATA SI CHIUDE CON LAZIO GENOA

Lazio-Genoa, in programma alle 20.45 di ieri sul terreno dell’Olimpico, è stata la partita che ha chiuso la giornata di campionato, con la formazione di Inzaghi che voleva a tutti i costi i 3 punti per blindare il 3° posto dagli assalti di Inter e Roma. I biancocelesti vanno però sotto all'inizio della ripresa a causa di un gol dell'ex Goran Pandev. Passano quattro minuti e la squadra di Inzaghi trova il pareggio con un bel gol di Marco Parolo, servito dentro dal nuovo acquisto Martin Caceres. Il Genoa ritrova il vantaggio con Diego Laxalt, gol che però viene annullato. Quando tutto sembra finito al minuto 92 segna ancora Diego Laxalt. L'esterno è bravo a sfruttare una palla dentro e regala al Grifone tre punti che valgono oro.

GIGI DI BIAGIO CT DELLA NAZIONALE

La notizia era nell’aria ed è stata ufficializzata in dato odierna; sarà Gigi Di Biagio, allenatore dell’Under 21 azzurra a sedere sulla panchina in occasione delle due amichevoli che la nazionale italiana disputerà in Inghilterra a fine marzo, incontrando prima l’Argentina e poi l’Inghilterra. Due sfide di grande prestigio per la nazionale rimasta esclusa dai mondiali in Russia e che servirà per aprire la nuova strada per i prossimi impegni ufficiali. Naturalmente si prevede da parte di Di Biagio, un largo utilizzo di giovani, molti dei quali passati anche nell’under 21, anche se non si escludono ritorni eccellenti, primo tra tutti quello di Mario Balotelli. Successivamente, per gli impegni amichevoli di fine giugno, si dovrebbe avere il nuovo CT, con Costacurta che sta lavorando per avere colloqui con tutti i papabili, con favorito Mancini.

INCIDENTE STRADALE PER BRUNO PERES

Nelle prime ore di ieri mattina, il giocatore della Roma Bruno Peres è rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della sua auto, una Lamborghini. Al giocatore, che è stato sottoposto all’alcol test, è stato rilevato un valore oltre il limite ed è stata ritirata la patente di guida. Fortunatamente è uscito illeso dall'incidente e nel pomeriggio si è addirittura potuto allenare con la squadra. Nel calciomercato di gennaio, appena concluso, Bruno Peres era stato davvero molto vicino dal lasciare la capitale. Staremo a vedere se questo episodio porterà la società a utilizzare il braccio duro con lui.

