Esplosione azienda chimica a Bulgarograsso/ Video, incendio nel Comasco: un operaio in codice rosso

Esplosione azienda chimica a Bulgarograsso: incendio nel Comasco, colpita la ditta Ecosfera che tratta rifiuti speciali, diversi feriti. Un operaio in codice rosso

07 febbraio 2018 - agg. 07 febbraio 2018, 16.38 Carmine Massimo Balsamo

Esplosione azienda chimica a Bulgarograsso (Twitter

Esplosione e incendio a Bulgarograsso: diversi feriti nel Comasco, con un rogo che ha colpito la Ecosfera, azienda chimica che si occupa del trattamento di rifiuti speciali. Secondo quanto riporta Repubblica, sono sette gli operai rimasti feriti: uno di loro versa in condizioni gravi, in codice rosso, mentre gli altri sono in codice giallo. Numerosi, infine, i codici verdi. L’azienda regionale che si occupa dell’emergenza sanitaria ha varato la maxiemergenza: inviati sul posto cinque ambulanze, tre mezzi avanzati e anche un elicottero, oltre a una unità di decontaminazione per il rischio chimico. L’esplosione, verificatasi all’interno di un silos che ha poi preso fuoco, è stata avvertita anche a grande distanza dalla locazione dell’azienda chimica, con diversi residenti che hanno pubblicato sui social network una testimonianza dell’evento, parlando di botto tremendo e, successivamente, colonne di fumo. Danni anche per alcune auto parcheggiate nel piazzale dell’azienda a causa dell’onda d’urto.

"NON SUSSISTONO RISCHI PER LA POPOLAZIONE"

Oltre le cinque ambulanze e i mezzi specializzati, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Locale di Bulgarograsso, con il Comune che ha deciso di attivare anche Ats Insubria e l’Arpa per le possibili conseguenze ambientali. La zona è stata delimitata e gli operatori sul posto si muovono tutti con le mascherine, sottolinea Varese News. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni degli operai feriti, di cui cinque sarebbero ustionati. Il Comune di Bulgarograsso, tramite il sito ufficiale, ha pubblicato una nota per tenere aggiornati i cittadini sulla situazione, in particolare sul fattore ambientale: “Si avvisa la cittadinanza che, a seguito dell'incidente avvenuto in data odierna sul territorio di Bulgarograsso, non sussistono, al momento, rischi per la popolazione. Il Sindaco e la Protezione Civile sono sul loco e in costante contatto con i tecnici, che stanno monitorando l'evolversi della situazione. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare al più presto eventuali variazioni o provvedimenti attraverso i canali ufficiali”.

