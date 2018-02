Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (205/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 7 febbraio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 205/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live.

07 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Ancor più atteso del Festival di Sanremo è l'appuntamento con SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. L'estrazione si terrà nella serata di oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. La caccia ai numeri vincenti però è già partita con le giocate che anche in queste ultime ore si rincorrono. Del resto partecipare a questa sfida con la fortuna è molto semplice. Come si gioca? Bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90 e poi bisogna aspettare l'estrazione che distribuisce tutto il montepremi del concorso in una sera. Come si vince? Basta indovinare due, tre, quattro o cinque numeri vincenti, ma per fare il botto bisogna indovinare tutta la combinazione fortunata, quindi realizzare l'ambitissimo “6”. Un'altra estrazione delle meraviglie ci aspetta. Prima di mettervi comodi sul divano per seguire la seconda serata del Festival di Sanremo, preparate carta e penna per segnare i numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Chi trionferà nell'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto? Potrebbe non esserci un unico fortunato, visto che questo gioco è particolarmente generoso. Lo ha dimostrato qualche settimana fa, quando ben sette giocatori indovinarono il “6”. Un risultato più unico che raro ma che può essere eguagliato o superato oggi, mercoledì 7 febbraio 2018. Oggi la prima estrazione del mese di febbraio, chissà se sarà molto fortunata... Ci auguriamo di assistere ad un'altra edizione memorabile di SiVinceTutto, che ha sancito un inizio di anno scoppiettante. Di sicuro è di buon auspicio per le estrazioni successive, magari per quella di stasera. Prima di far partire il countdown diamo uno sguardo a quello che è successo la scorsa settimana, quando i numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 31 gennaio scorso sono stati: 3-29-41-55-61-66. Tra non molto scopriremo la nuova combinazione fortunata e i relativi premi. Ora invece vi auguriamo buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

