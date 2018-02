Milano, 20enne uccisa in casa/ Accoltellata Jessica Faoro, arrestato tranviere 40enne: approccio rifiutato?

Milano, studentessa 20enne uccisa in un appartamento: Jessica Valentina Faoro accoltellata in casa, arrestato tranviere Atm 39enne presso cui lavorava. La moglie portava via in lacrime

07 febbraio 2018 - agg. 07 febbraio 2018, 14.38 Niccolò Magnani

Milano, 20enne uccisa in casa (LaPresse)

Il luogo dove si trova l’appartamento del delitto è un triste caso del destino: via Brioschi, la stessa via dove lo scorso 12 giugno 2016 un uomo si fece esplodere in casa sua facendo morire la moglie e due vicini di casa, ferendo le figlie di 7 e 11 anni (il triste caso di Giuseppe Pellicanò, ora in carcere con l’ergastolo). Un luogo di sangue e di drammi, anche in questo caso con contesti familiari molto complessi: nel caso della ragazza uccisa però, al momento, non è ancora chiaro il livello di rapporti tra la 20enne e la coppia sposata che abitava nell’appartamento dove Jessica è stata accoltellata. Il 39enne A.G. intanto, spiega l’Ansa, sarebbe stato arrestato proprio con l’accusa di omicidio: alla base del delitto, secondo la Mobile di Milano, vi sarebbe un rifiuto della ragazza ad un approccio sessuale tentato dal tranviere Atm quando la moglie non si trovava in casa. Secondo altre voci che filtrano tra i vicini dello stabile - dove risiedono solo famiglie di dipendenti Atm - la famiglia del tranviere viene definita “schiva, entrambi erano molto scostanti”. Un altro condominio invece spiega, «Abitavano in un altro palazzo, si sono trasferiti qui da qualche tempo, in un appartamento più grande, perché con i vecchi vicini c'erano stati alcuni screzi e, forse, qualche dispetto».

STUDENTESSA UCCISA IN UN APPARTAMENTO

Un giallo misterioso e ancora una volta una morta di una ragazza giovanissima, questa volta a Milano, a pochi giorni dalla tragedia di Pamela Mastropietro a Macerata. La vittima si chiama Jessica Valentina Faoro (sostiene Repubblica) ed è stata trovata morta in un appartamento di Via Brioschi (sud di Milano), uccisa con diverse coltellate su varie parti del corpo. Aveva solo 20 anni, era una studentessa e pare che da qualche giorno stesse lavorando come donna delle pulizie nell’appartamento di una coppia di coniugi, dove è poi stata trovata senza vita questa mattina. Pare, dai primissimi accertamenti della polizia, che sull’omicidio non vi sia alcun dubbio e al momento le uniche piste esistenti portano al marito e suo datore di lavoro: 40enne, tranviere dell’Atm (azienda trasporti di Milano, ndr) e visto nei giorni passati da alcuni vicini passeggiare proprio con Jessica in un giardinetto lì vicino all’appartamento.

SOSPETTI SULLA COPPIA PRESSO CUI LAVORAVA

Il mistero resta apertissimo per capire cosa sia successo a Jessica e soprattutto come siano state passate le sue ultime ore: da giorni infatti la coppia ospitava la 20enne dal passato difficile e già questo fatto risulta strano visto che si tratta di una ragazza italiana che non vive in una propria casa (e non si sa quali legami attuali vi siano con la famiglia d’origine) e nemmeno in un appartamento con altri inquilini della sua età. Era stata assunta come donna delle pulizie, ma il tutto dovrà essere confermato dalle indagini scattate subito dalla Procura di Milano: pare poi, sempre dai vicini dello stabile, che questa mattina il tranviere scendendo verso la portineria abbia “confessato” «ho fatto un guaio grosso». Non solo, pare che proprio questa mattina la coppia sia stata udita litigare e non poco all’interno dell’appartamento, dalle urla fino alle mani: la donna poi, dopo il ritrovamento del cadavere di Jessica, è stata portata via in lacrime dalla polizia per essere ascoltata e per poter fornire qualche elemento in più in questo puzzle complicato e purtroppo tragico.

