PENSIONATA TROVATA MORTA/ 71enne coi polsi legati, è giallo ad Arquata Scrivia

Pensionata 71enne trovata morta, 71enne coi polsi legati, è giallo ad Arquata Scrivia, in Piemonte. Un tentativo di rapina potrebbe essere alla base della tragedia

07 febbraio 2018 Fabio Belli

Pensionata morta in casa, è giallo

In una cittadina in provincia di Alessandria, Arquata Scrivia, è stata trovata morta una donna di 71 anni, all’interno della sua abitazione. Gli operatori del 118 hanno rilevato il corpo con i polsi legati, con la donna ancora viva ma in stato di incoscienza. Il decesso è sopraggiunto durante il trasporto in ospedale. L’allarme è stato lanciato dal figlio che ha trovato la donna in casa, distesa sul letto e con i lacci ai polsi, anche se non è ancora chiara la dinamica che ha portato la morte. Probabilmente potrebbe essere stata l’ipotermia a uccidere la donna, resta il mistero dei polsi legati che fanno pensare a una dinamica relativa a un tentativo di rapina finito male, ma i Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo di Novi Ligure e Arquata Scrivia stanno indagando per far luce sugli eventi.

PENSIONATA MORTA PER IPOTERMIA?

La rapina sembra essere secondo gli investigatori l’evento più probabile a scatenare la catena di eventi che ha portato alla morte dell’anziana, visto che la donna non è stata uccisa direttamente, ma il suo decesso sarebbe “conseguenza di un altro reato”, secondo quanto riportato dai carabinieri. Ma l’ipotesi stride col fatto che la casa dove è stata ritrovata la vittima era la seconda abitazione della donna, una casa dove non c’era energia elettrica (per questo il freddo e l’immobilità potrebbero esserle stati fatali) ma nemmeno oggetti di valore. Si cerca anche di capire per quanto la donna sia rimasta immobilizzata senza poter chiedere aiuto, la morte potrebbe essere stata causata anche da un’insufficienza respiratoria.

