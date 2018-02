Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse: Perugia, sisma M 2.4 a Norcia (7 febbraio 2018, 12:05)

Terremoto oggi, 7 febbraio 2018: ultime notizie e dati Ingv in tempo reale. Sisma di magnitudo 2.4 su scala Richter si è verificato in provincia di Perugia. Lieve scossa anche vicino Palermo

07 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: LaPresse)

Continua a tremare la terra nel Centro Italia, ma per fortuna le scosse sismiche sono al di sotto del livello di allerta. Questo è il caso ad esempio del terremoto registrato oggi, mercoledì 7 febbraio 2018, in Umbria. Il sisma, di magnitudo M 2.4 sulla scala Richter, è avvenuto a quattro chilometri da Norcia, in provincia di Perugia, alle 8.42. La Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha fornito i dati per la localizzazione dell'epicentro, cioè le coordinate geografiche: latitudine 42.83, longitudine 13.1 e ipocentro attestato ad una profondità di 9 chilometri. La lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto comprende: Preci (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Visso (MC), Ussita (MC), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Sellano (PG), Arquata del Tronto (AP), Montegallo (AP), Poggiodomo (PG), Accumoli (RI), Montemonaco (AP) e Monte Cavallo (MC).

UMBRIA, SCOSSA M 2.1 IN PROVINCIA DI PERUGIA

Un altro terremoto è stato registrato vicino Norcia, ad un chilometro dalla città della provincia di Perugia. Secondo l'Ingv, il sisma è stato di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter. È avvenuto alle 9.51 di oggi, mercoledì 7 febbraio. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.8, longitudine 13.11 e ad una profondità di 10 chilometri. A tremare anche la Sicilia con un terremoto di magnitudo M 2.0 avvenuto sulla costa siracusana. Siracusa (SR), Augusta (SR) e Priolo Gargallo (SR) sono i Comuni più vicini all'epicentro del terremoto, che precedentemente era stato registrato sulla costa centro settentrionale, a dieci chilometri da Palermo. In questo caso la lista dei Comuni più vicini all'epicentro del sisma annovera: Ficarazzi, Villabate, Bagheria, Santa Flavia, Isola delle Femmine, Belmonte Mezzagno, Capaci, Monreale, Misilmeri, Casteldaccia, Torretta, Altofonte e Altavilla Milicia.

