Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: 15 arresti per depistaggio di indagini (7 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: 15 arresti per il depistaggio di indagini. Piazza affari limita i danni. Innocent Oseghale rimane in carcere per occultamento di cadavere (7 febbraio 2018)

07 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie - La Presse

QUINDICI ARRESTI PER IL DEPISTAGGIO DI INDAGINI

Quindici persone sono finite in manette in merito alle indagini che cercavano di chiarire il depistaggio di alcuni processi in tutta Italia. Tra gli arrestati operati dalle fiamme gialle, ci sono persone di un certo rilievo, come ad esempio l'avvocato civilista Piero Amara o il giudice Giancarlo Longo. Soprattutto su Longo si sono appuntati gli strali della procura, il magistrato secondo l'accusa riusciva a condizionare pesantemente le indagini che si faceva fraudolentemente assegnare, e che finivano quasi sempre in un nulla di fatto per gli indagati. Longo un passato come PM a Siracusa, era sotto indagine anche da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con la massima istituzione giudiziaria che lo aveva messo sotto procedimento disciplinare e trasferito al tribunale amministrativo di Napoli.

PIAZZA AFFARI LIMITA I DANNI

Si era aperta con una grande paura per gli analisti finanziari la giornata di piazza affari, giornata che per fortuna alla fine delle contrattazione ha visto i listini principali italiani retrocedere solamente di un punto e mezzo in percentuale. Tutto era iniziato dopo la chiusura delle borse americane, con Wall Street che aveva lasciato sul terreno quasi cinque punti a causa del presunto aumento dei tassi che dovrebbe essere operato a breve dalla Federal Reserve. A picco anche le criptovalute, con i Bitcoin a un passo dalla soglia dei 6000 dollari, il 30% in meno di quanto era valutato ieri. Si attende adesso la chiusura di stanotte, con molti operatori finanziari che sperano in un rialzo delle quotazioni.

INNOCENT OSEGHALE RIMANE IN CARCERE SOLAMENTE PER OCCULTAMENTO DI CADAVERE

Cade l'accusa più pesante per Innocent Oseghale il giovane spacciatore nigeriano che in un primo momento era stato accusato dell'omicidio di Paola Mastropasqua, la giovane donna rinvenuta a pezzi in un piccolo paese della provincia di Macerata. Il GIP pur convalidando l'arresto non ha ritenuto che ci siano le prove per incolpare il giovane spacciatore anche dell'omicidio della diciottenne. Quello che per ora è l'unico indagato,ha riconosciuto che Paola la sera della sua morte è andata a casa sua, poi secondo la sua ricostruzione i due sono andati in cerca di droga, dopo l'acquisto della sostanza stupefacente Innocent dice di aver perso di vista l'amica, che è stata però ritrovata cadavere e fatta a pezzi.

AL VIA IL FESTIVAL DI SANREMO

Ha preso il via ieri sera dal palco dell'Ariston di Sanremo la rassegna canora più amata dagli italiani: il festival della canzone di Sanremo. Sul palco a fare gli onori di casa Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, a loro è toccato il compito di replicare il grande successo delle ultime edizioni, quelle condotte da Carlo Conti. A sfidarsi tra i big venti cantanti che cercheranno di accaparrasi la vittoria, dovranno però vedersela anche otto giovani che cercano la proclamazione della loro verve artistica. Il festival ha visto tra gli ospiti Morandi e Fiorello partendo però già con una grana, Laura Pausini ha infatti la febbre e la sua presenza è stata rimandata a sabato. Appuntamento in prima serata su Rai Uno stasera con il secondo appuntamento.

ANTONIO CONTE AL CAPOLINEA

Sembra destinata ad interrompersi bruscamente la storia d'amore tra Conte e il Chelsea, con il tecnico italiano ormai ad un passo dal licenziamento. A far perdere definitivamente la fiducia all'ex tecnico della Nazionale e della Juventus la debacle nell'utlimo turno di Premier, con i blues che hanno perso pesantemente contro il modesto Watford. Conte nel frattempo va per la sua strada e interpellato dai giornalista conferma che non ha nulla da dire alla società, una società che però sembra intenzionata a cambiare già dal prossimo anno. In tale contesto in pole position per la panchina londinese ci sarebbe lo spagnolo Luis Enrique al momento libero e in attesa di una chiamata. L'eventuale esonero di Conte potrebbe riaprire i giochi per la nazionale italiana, con molti addetti ai lavori che scommetterebbero sul ritorno di fiamma fra Conte e la maglia azzurra.

COME CAMBIANO I DIRITTI TELEVISIVI

La vincita dell'asta per i diritti da parte degli spagnoli di Mediapro potrebbe cambiare del tutto faccia il calcio italiano. Gli spagnoli hanno di fatto superato la concorrenza agguerrita di Sky e Mediaset e pagando oltre 50 milioni di euro a stagione, si sono aggiudicati il diritto di poter commercializzare tutte le 380 partite l'anno della serie A, almeno per il triennio 2018/2021. Adesso i tifosi dovranno fare in fretta a capire dove già a partire dal prossimo anno potranno vedere la loro squadra del cuore, indiscrezioni in tale frangente indicano che le piattaforme di visione potranno essere variegate, dal telefonino alle varie smart TV da poco in commercio. Come se non bastasse si dovrà inoltre attendere l'esito del ricorso presentato da Sky, con i legali della televisione tematica che hanno accusato gli avversari di aver presentato "un'offerta inammissibile".

EVANI NUOVO CT DELL'UNDER 21

Prenderà il posto di Gigi Di Biagio alla guida degli azzurrini del calcio Alberico Evani, tecnico individuato dal suo ex compagno di nazionale Costacurta per sostituire l'attuale commissario tecnico dei piccoli azzurri, chiamato a sua volta a fare da traghettatore per la nazionale maggiore. Il cambiamento si è reso necessario stante il tempo che si sta prendendo la federazione gioco calcio per l'individuazione del nuovo tecnico della nazionale maggiore, dopo l'allontanamento di Ventura in seguito alla mancata qualificazione a Russia 2018. Evani dopo la sua grande carriera da calciatore e il diploma preso a Coverciano si era dedicato alla guida delle nazionali italiane, esordendo con l'under 18 e finendo a conquistare un prestigioso terzo posto nel mondiale under 20 che si è tenuto in Corea del Sud nel 2017.

PLAUSO ALL'ITALIA DEL RUGBY NONOSTANTE IL KO

Nonostante la pesante sconfitta rimediata all'esordio nel sei nazione di rugby, tanti sono stati i riconoscimenti per l'Italia del rugby. Degli azzurri è piaciuta la grinta con la quale sono scesi in campo, per nulla impauriti dall'evidente divario tecnico tra le squadre schierate in campo. Soprattutto il tecnico degli azzurri Conor O’Shea elogia la produzione offensiva dei suoi giocatori, con gli avanti italiani capace di collezionare buone azioni offensive, che solamente per sfortuna si sono tramutate solamente nelle mete di Benvenuti e Bellini.

© Riproduzione Riservata.