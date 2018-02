ABOLIZIONE ORA LEGALE/ Parlamento Ue boccia proposta Nord Europa: ma Commissione può ancora cambiare orologio

Abolizione Ora Legale, il Parlamento Ue boccia la proposta dei Paesi di Nord e Est Europa. "Non fa male alla salute": la Commissione Ue però può ancora decidere e cambiare l'orologio

08 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Se pensavate che l’Unione Europea si occupasse di temi importanti, seri, scottanti per il destino e il presente di questa “scalcagnata” Europa avreste anche ragione, ma forse non oggi. “Si abolisca l’ora legale, fa male alla salute!”, gridano in coro la maggior parte dei Paesi del Nord e dell’Est Europa. E la risposta del Parlamento di Strasburgo è tanto netta quanto decisa: “no!”. Fine delle bizzarrie che ci avete concesso, inizio dei fatti reali, o meglio, dell’effettiva trasposizione di quanto abbiamo scritto nelle prime righe. Il Parlamento Europeo ribadisce la sua inamovibilità riguardo l’ultimo dell’ora legale che garantisce da fine marzo e fine ottobre secondo ritmi non corrispondenti a quelli “solari”. A proporre una forte revisione della norma è stata una larga coalizione di eurodeputati, tutti di Paesi del Nord o dell’Est (dove insomma le ore di luce sono alquanto complesse): «Turbare due volte all'anno l'orologio interno degli individui porta danni alla salute la nostra richiesta è basata su decine di studi», sostiene l'eurodeputata verde finlandese Heidi Hautala. Il Parlamento Ue però ha deciso l’esatto contrario, respingendo la richiesta di abolizione e sconfessando i “dati scientifici presunti” presentati dagli eurodeputati “ribelli”. Fine delle trasmissioni? Non proprio, visto che il Parlamento ha affidato alla commissione Ue una valutazione sugli effetti dell'ora legale, riservandosi possibili cambiamenti nei prossimi mesi.

OROLOGIO BIOLOGICO SCONVOLTO?

Insomma, il mistero continua e vede il “tempo” protagonista nelle stanze europee (e nei ritmi socio-culturali dei vari Paesi europei): come stabilisce una direttiva del 2000, l'alternanza tra ora legale e solare è di competenza dell'Unione europea. Secondo la proposta dei nordeuropei, si cercava di far rimettere ad ogni singolo Stato membro la decisione sull’abolizione o meno del passaggio all’ora legale; il Parlamento ha invece rimesso alla Commissione una valutazione approfondita sulla vicenda, ma ha lanciato anche un duro “nota bene” a tutti gli Stati membri «Introdurre orari nazionali non coordinati avrebbe ripercussioni negative sul mercato interno». Intanto il dibattito nella comunità scientifica si rianima e con le due opposte fazioni che prendono vita nuova dopo che già nei decenni scontri vi sono stati diversi pareri discorsi sul tema: «Proprio nei Paesi del Nord Europa, che ora si schierano contro il cambio d'orario, in passato si è sostenuto che un pomeriggio con meno ore buie favorissero il rientro a casa soprattutto dei bambini delle scuole primarie, che le società del Nord incoraggiano a tornare da soli. E anche per gli adulti pendolari guidare con la luce è meno pericoloso», spiega Repubblica in un focus poco fa. Per chi ci vede comunque, dietro questa bizzarra “battaglia” sull’orario, un modo per mettere in crisi la centralità dell’Unione Europea e il “ritorno” all’autonomia, beh non ci è andato molto lontano secondo noi..

