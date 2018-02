Incidente stradale/ Ostia, scontro auto moto: due feriti, grave 42enne (8 febbraio 2018)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 febbraio 2018. Ostia, scontro auto moto: due feriti, grave 42enne. A14, auto si ribalta: feriti soccorsi da automobilisti in transito

08 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale, ultime notizie

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, giovedì 8 febbraio 2018, ad Ostia, su via Tancredi Chiaraluce. Per cause ancora da accertare una moto Bmw e una Citroen Nemo si sono scontrate intorno alle 12:20. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 42enne, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Ferito anche l'automobilista, 35 anni, che è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. Più gravi le condizioni del motociclista, trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo. Per consentire l'intervento dell'elicottero del 118 è stata necessaria la chiusura temporanea del tratto di via Chiaraluce, dove si è verificato l'incidente. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità. Inevitabili infatti le ripercussioni al traffico.

A14, AUTO SI RIBALTA: AUTOMOBILISTI IN TRANSITO SOCCORRONO FERITI

Un incidente stradale è avvenuto ieri sera lungo l'A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza, all'altezza del chilometro 71 nord. Il bilancio dello scontro tra due auto è di tre feriti. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Panda e una Mercedes. Come riportato da Forlitoday, la piccola utilitaria si è ribaltata lungo la terza corsia dopo essere stata tamponata. Le occupanti della Panda sono state entrambe soccorse dagli automobilisti in transito. Uno di loro ha tagliato la cintura di sicurezza della conducente per liberarla, poi con i loro veicoli hanno protetto l'auto ribaltata. I sanitari del 118 hanno poi soccorso i feriti con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Si tratta di due 25enni, una pugliese e una calabrese, e di una 70enne lughese. Dopo essere state stabilizzate, sono state trasportate con codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena e dimesse dopo alcune ore. Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì si stanno occupando della dinamica dell'incidente stradale.

