Italo al fondo Usa Gip/ Accettata l'offerta degli americani di 2,5 miliardi di euro: salta quotazione in Borsa

Italo va in America

Italo va in America, è arrivata la svolta per la nota società ferroviaria. Ieri è arrivata l’ufficialità, con Italo che è passata al fondo Global Infrastructure Partners (GIP) per 2 miliardi di euro. Per la buona riuscita dell’affare è stato decisivo il rilancio di altri 80 milioni di euro arrivato martedì sera. Il consiglio di amministrazione della società ferroviaria è durato sei ore, nel corso delle quali è stata studiata nei particolari la nuova offerta di Gip. La decisione favorevole alla cessione è arrivata con il voto unanime di tutti gli azionisti, come sottolinea il Corriere della Sera: Intesa Sanpaolo, Generali, Montezemolo, Della Valle, l’armatore Punzo, Cattaneo. Isabella Seragnoli, il patron della Brembo Bombassei e il fondo Peninsula. In totale, sarà un’offerta da oltre 2,45 miliardi di euro: oltre i quasi 2 miliardi per la cessione della società, il fondo statunitense investirà 500 milioni di euro relativi al debito. Parliamo, dunque, di un multiplo venti volte il margine operativo lordo.

ITALO, SFUMA LA QUOTAZIONE IN BORSA

Sfuma dunque l’ipotesi di una quotazione in borsa con il 40 per cento del gruppo guidato da Flavio Cattaneo, per il quale era atteso per oggi il via libera da parte della Consob per la pubblicazione del prospetto informativo, come riporta il Corriere della Sera. Arrivati già ieri, in serata, i primi commenti sulla vicenda. “Non è un pezzo di Italia che se ne va, si tratta di un investimento che arriva in italia: questo fa parte dell’integrazione che deve avvenire attraverso accordi tra imprese ad alta tecnologia, queste le parole del ministro dell’economia Pier Carlo Padoan. Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, ha commentato la cessione come “molto positiva, importante che ci sia un grande interesse da parte di potenziali investitori su Ntv”. In una nota, infine, i due ministri sottolineano che “il merito va alla capacità degli imprenditori, del management e delle istituzioni finanziarie, a partire da Banca Intesa, che hanno costruito una grande azienda di servizi con investimenti molto significativi e che hanno saputo con coraggio superare anche momenti di difficoltà”.

