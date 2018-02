Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 17/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 8 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.17/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Si accorciano le distanze fra il Lotto, il Superenalotto ed il 10eLotto e tutti i giocatori che questa sera sfideranno sul ring dei premi la Dea Bendata. La ruota della Fortuna potrebbe infatti girare a favore di tanti appassionati dei due giochi Sisal, sempre pronti a catturare i molteplici premi messi in palio. L'ultimo appuntamento ha vissuto una vera e propria impennata delle vincite, come dimostra il primato ottenuto dal 10eLotto. La vincita più alta è stata di 100 mila euro, realizzati da un giocatore della provincia di Lodi, di Sordio, grazie ad un 9 con opzione Oro ed estrazione frequente. A notevole distanza si sono posizionate due vincite gemelle del valore di 50 mila euro cadauna, con un 9 in opzione Oro che ha premiato un giocatore della provincia di Milano, di Cinisello Balsamo, e della provincia di Reggio Calabria, di Melito di Porto Salvo. Quasi a pari merito le vincite del Lotto, che hanno permesso ad un giocatore di Palermo di riscuotere il premio da 90 mila euro registrato grazie ad un terno secco sulla ruota cittadina. La vincita ha ottenuto inoltre il titolo della seconda più alta del 2018, preceduta solo dai 120 mila euro vinti lo scorso 27 gennaio a Napoli. Il secondo posto sul podio è stato invece conquistato da Vicenza, con un premio da 62,5 mila euro, mentre a Monopoli, in provincia di Bari, è stata registrata una vincita che supera i 39 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto si stanno già chiedendo quali saranno i numeri vincenti dell'estrazione di questa sera, ma occorre pazientare ancora un altro po' prima che il mistero venga svelato. Dopo tutto tanti appassionati devono ancora decidere quali numeri segnare sulla propria schedina e con cui tentare la sorte, mentre altri sono indecisi se registrare una nuova combinazione. La nostra Rubrica non può che aiutare gli appassionati più indecisi, in attesa dell'inizio del nuovo concorso. La news che abbiamo sottoposto alla lente d'ingrandimento della smorfia napoletana riguarda uno dei locali più quotati negli anni '80 e '90, il Blockbuster. Dopo aver assunto il ruolo di leader per tanti decenni, con un picco in America avvenuto nel 2004, il Blockbuster ha subito una forte crisi con l'introduzione delle moderne tecnologie per la visione streaming di film e serie tv, così come di videogiochi. L'abbandono delle videocassette ha ridotto i 9 mila negozi iniziali ad un numero di soli 8 in tutto il mondo, se si considera la chiusura recente di uno store del Texas. L'ultimo rimasto aperto per tanti anni nello Stato: l'impegno con cui il negozio ha cercato di resistere al tracollo finanziario è stato di certo significativo per tutti i dipendenti che credevano ancora nel franchise. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la tv, 62, il noleggio, 7, la richiesta, 6, la crisi, 56, la videocassetta, 14. Come Numero Oro scegliamo invece il collasso, 35.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Il Jackpot del SuperEnalotto aumenta ancora una volta il proprio bottino, proponendo per il concorso di questa sera un montepremi del valore di 96,4 milioni di euro. Una cifra importante, su cui di certo stanno già fantasticando centinaia di migliaia di appassionati del gioco Sisal. L'ultima estrazione ci ha comunque confermato che anche le quote minori non sono da sottovalutare, dato che i premi secondari possono riservare molte sorprese. Lo potrebbe confermare senza alcun dubbio il fortunello che ha centrato il 5+1, riuscendo a portare a casa oltre 578 mila euro. Dieci giocatori hanno invece centrato il premio del 4+, pari ad oltre 28 mila euro ed a breve distanza dai quasi 27 mila euro che il 5 ha donato ai suoi sette vincitori. Scende di alcuni punti il premio del 4: 281,07 euro sono stati regalati a 709 giocatori. Scende anche il 3 e si ferma a 20,34 euro, un premio che hanno registrato 28.595 tagliandi fortunati, mentre 395.826 appassionati hanno realizzato i 5 euro abbinati al 2. Il premio gemello dello 0+ ha vissuto 20.337 vittorie grazie ad altrettanti giocatori, mentre 11.014 biglietti vincenti hanno indovinato i 10 euro dell'1+. La classifica viene conclusa ancora una volta dal premio del 2+, pari a 100 euro e destinato a ciascuno dei 1.789 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono pronti a festeggiare l'estrazione del Jackpot grazie al concorso di questa sera. La sestina vincente fino ad ora ci ha regalato solo una lunga serie di appuntamenti, ma le statiriche della storia del gioco Sisal ci insegnano che ogni momento è buono perché il montepremi decida di invertire la rotta. Molti giocatori si sono tra l'altro già messi al sicuro in caso di vincita, ideando un piano che va dalle combinazioni da giocare fino al momento della vittoria e anche oltre. Ogni step ha infatti la sua importanza e pensare a come agire nel post vincita potrebbe davvero fare la differenza. Proprio per questo la nostra Rubrica ha scelto di concentrarsi su questa particolare sezione dell'agenda di ogni giocatore. Non potevamo che sostenere del resto un progetto in grado di valorizzare uno dei capolavori della nostra arte letteraria: l'Inferno di Dante Alighieri. Il primo dei capitoli della Divina Commedia, un vero classico della letteratura del nostro Paese e apprezzato in tutto il mondo. L'idea di George Cochrane è di dare maggiore valore allo scritto medievale, donando un'edizione tipografica e rilegata a mano, in cui ogni lettera è stata scritta a mano e con a margine delle interessanti illustrazioni. Un vero gioiello per uno degli scritti più brillanti di tutti i tempi: l'asta si concluderà solo fra 28 giorni, ma il goal da poco più di 8 mila euro ha già incontrato un largo interesse da parte del pubblico internazionale. I numeri vincenti invece verranno annunciati a breve!

