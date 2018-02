Milano, Jessica Faoro uccisa in via Brioschi/ Alessandro Garlaschi ha confessato: cadavere infilato in borsone

Milano, Jessica Faoro uccisa in casa in via Brioschi: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Il passato e la storia del tranviere

08 febbraio 2018 - agg. 08 febbraio 2018, 12.04 Niccolò Magnani

Garlaschi, dopo la confessione davanti ai pm (e il tentativo di discolparsi dalla premeditazione, “ho solo reagito alle sue aggressioni col coltello”) si trova sorvegliato a vista in un centro di osservazione neuropsichiatrica milanese. L’omicidio di Jessica ancora deve registrare gli ultimi dettagli per essere del tutto risolto, ma di certo lo sviluppo delle ultime ore ha consegnato alla giustizia quello che è assai probabilmente il carnefice della ragazza. Ha tentato di bruciarla dopo averla accoltellata, ma non ce l’ha fatta e ha desistito: a quel punto ha chiamato attorno alle 10.30 l’ambulanza e le forze dell’ordine. Quando la Mobile di Milano è entrata nell’appartamento di Via Brioschi ha visto una scena raccapricciante: il corpo era infatti infilato solo per una metà in un borsone - dove probabilmente avrebbe dovuto poi dargli fuoco - e il tutto scaraventato sotto il divano letto della struttura. Ha tentato di far sparire il corpo di Jessica ma non ci è riuscito, dimostrando l’estrema e maldestra incapacità a “ragionare” in una situazione più grande di lui. Un orrore in una piccola casa, solo perché la 19enne avrebbe rifiutato gli approcci insistenti del tranviere ora osservato h24 in una struttura psichiatrica.

LA CONFESSIONE DEL TRANVIERE

La confessione del tranviere Alessandro Garlaschi alla fine è arrivata: «ho rigirato il coltello che aveva in mano contro di lei, e l’ho colpita allo stomaco», ha spiegato l’ormai ex dipendente Atm 39enne, accusato di omicidio volontario ai danni della 19enne Jessica Faoro. Le parole decisive arrivano all’orecchio del pm dopo l’interrogatorio delle ultime ore per il delitto orrendo avvenuto in Via Brioschi a Milano, ieri mattina, con la studentessa che ancora per motivi non meglio specificati si trovava in casa da qualche giorno del Garlaschi. Il tranviere Atm l’ha assassinata pare dopo che lei aveva resistito ai suoi continui approcci e dopo la morte ha cercato anche di bruciare il corpo (senza riuscirci). «Sei un mostro, devi marcire in galera», gli urlavano ieri durante l’arresto avvenuto proprio nel suo appartamento, dove è stata trovata la ragazza senza vita in un lago di sangue. «Non salutava mai, era quasi ai limiti della maleducazione, ma non avrei mai pensato che potesse finire così», spiega un tranviere a Il Giorno; condivideva con lui il deposito di competenza, quello di via Custodi al Ticinese.

IL TRANVIERE SCHIVO E IL TRADIMENTO FINITO MALE

Quello che ha raccolto il collega del Giorno sul quotidiano in edicola questa mattina ha davvero dell’inquietante: viene costruito un “profilo” di Garlaschi che presenta un passato turbolento proprio dal punto di vista dei rapporti affettivi ed extramatrimoniali. Sposato con una donna (V.E., che l’altra notte ha dormito a casa della madre),qualche anno fa Garlaschi aveva avuto una relazione con una collega Atm che viveva al piano di sotto, nella stessa scala di via Brioschi 93. Pare però che la storia, oltre ad avere compromesso il matrimonio, si era anche conclusa molto male, pare con una denuncia per atti persecutori presentata dalla donna nel 2014. La moglie al momento non pare abbia alcun ruolo nella vicenda tragica della povera Jessica anche se verrà risentita nelle prossime ore, specie alla luce della confessione del marito. «Ho fatto un guaio enorme, ho una ragazza morta in casa», la frase che ha rivolto ieri alle 10.30 al portinaio dello stabile poco dopo aver trucidato quella ragazza, colpevole solo di aver rifiutato gli interessamenti e gli approcci sessuali del tranviere. Pare che Jessica fosse andata a vivere con la famiglia Garlaschi attirata dal posto letto con prezzo di saldo dopo che aveva appena lasciato una comunità di ragazze madri in Via Antonini. Sperava in una vita più tranquilla del suo turbolento passato, ma purtroppo tutto questo non è avvenuto. Anzi…

