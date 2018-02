PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 8 febbraio 2018 : Acquario, Capricorno e Scorpione al top

Oroscopo di oggi, mercoledì 8 febbraio 2018, di Paolo Fox: momento positivo per l'Acquario, per il Capricorno è il momento di realizzare progetti importanti

08 febbraio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox, torna con il suo Oroscopo

OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX 8 FEBBRAIO 2018

Oroscopo di giovedì 8 febbraio con diversi segni chiamati a vivere una giornata importante. A partire dal Capricorno, è il momento di realizzare i tuoi progetti. E' importante che li realizzi entro il dieci di marzo perché poi successivamente vi sarà un leggere calo. Importante battere il ferro finché è caldo, cogliere il momento e capire quando si può agire piuttosto che riflettere. Per lo Scorpione questa giornata di giovedì appare molto interessante, e la settimana si concluderà con una buona domenica. Giove è favorevole. Momento altrettanto positivo per l'Acquario soprattutto dal punto di vista relazionale, da sottolineare anche la settimana positiva che stanno attraversando i Gemelli, che stanno trovando meno ostacoli rispetto al passato.

AMORE AL TOP PER...

Per il Leone in amore se i sentimenti sono in crisi è possibile ripartire e iniziare un altro percorso. Quindi guardate avanti senza scoraggiarvi prima di affrontarli. Qualcuno forse è rimasto deluso da qualcuno che lo ha tradito. Attenzione però a non confondere la mancanza d'amore con l'orgoglio ferito. E' importante che l'amore sia al centro della vita dei Gemelli, così come devono vivere in pieno l'amore i nati sotto il segno dell'Acquario, dato che avete Venere a vostro favore. Relazioni particolari, relazioni part-time e incontri interessanti con lo Scorpione e il Toro. Con questi ultimi due segni in particolare possono nascere rapporti intensi. Per le relazioni e l'amore per lo Scorpione può nascere intorno al dieci di marzo qualcosa di nuovo.

LAVORO AL TOP PER...

Per i Pesci in questo momento non dovete stare fermi, dovete agire. Cercate di superare qualche malessere interiori. In questo momento quindi avete energia a sufficienza per realizzarvi, se avete un progetto importante da portare avanti. La Bilancia è in piena fase di recupero. Questo è un periodo che si distacca molto dal passato. Siete pieni di energia e di forza. Il Toro dovrà sfruttare la forza della tranquillità per evitare di farsi bloccare da persone non in sintonia con le proprie idee. Il Cancro ha una battaglia da vincere, e questo è il momento giusto per trovare le energie per portare avanti progetti importanti. I Gemelli tra giovedì e sabato dovranno stare attenti alla forma fisica. Questa sarà una settimana positiva.

© Riproduzione Riservata.