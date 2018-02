TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Modena, sisma M 2.0 a Pavullo nel Frignano (8 febbraio 2018, 13:07)

08 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, le ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Due terremoti di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter sono stati registrati oggi, giovedì 8 febbraio 2018, dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Uno è avvenuto in provincia di Modena, l'altro invece in Sicilia. Partiamo dal primo, segnalato alle 9.10 e con epicentro a due chilometri da Pavullo nel Frignano, più precisamente a latitudine 44.35, longitudine 10.81 e ipocentro attestato a 22 chilometri di profondità. Nella lista dei Comuni entro i 15 chilometri dall'epicentro del sisma troviamo Polinago, Lama Mocogno, Serramazzoni, Palagano, Montecreto, Prignano sulla Secchia, Sestola, Montese, Guiglia, Montefiorino e Zocca. L'altro terremoto è avvenuto invece nella notte, alle 3.48, vicino alle Isole Eolie. L'epicentro in questo caso è stato localizzato a latitudine 38.46, longitudine 14.37 e ipocentro a 10 chilometri di profondità.

UMBRIA, SISMA M 1.9 A NORCIA, IN PROVINCIA DI PERUGIA

Decisamente bassa finora l'attività sismica in Italia. Lo dimostrano i dati forniti dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Un terremoto di magnitudo M 1.9 è stato ad esempio registrato ad un chilometro da Norcia, in provincia di Perugia. L'epicentro del sisma è stato individuato con più precisione attraverso le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.79, longitudine 13.11 e ad una profondità di 10 chilometri. Entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono stati indiivduati i seguenti Comuni: Preci (PG), Cascia (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Arquata del Tronto (AP), Visso (MC), Accumoli (RI), Cerreto di Spoleto (PG), Poggiodomo (PG), Ussita (MC), Sellano (PG), Montegallo (AP) e Cittareale (RI). L'ultimo terremoto registrato dall'Ingv è invece quello di magnitudo M 0.8 avvenuto nelle Marche, a quattro chilometri da Castelsantangelo sul Nera e Visso.

