ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: esplosione in un'azienda chimica a Como (8 febbraio)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: grave incidente in un'azienda chimica a Como. Boom di ascolti al Festival di Sanremo. Napoli, scoppia il caso Younes (8 febbraio)

08 febbraio 2018 Fabio Belli

Grave esplosione in una fabbrica a Como (foto LaPresse)

GRAVE INCIDENTE IN UN'AZIENDA CHIMICA

Grave incidente in un piccolo paesino in provincia di Como, dove oggi pomeriggio all'interno della Ecosfera, una grande fabbrica di prodotti chimici, due silos hanno preso fuoco. L'incendio ha provocato diverse esplosioni, le cui onde d'urto hanno mandato in frantumi i vetri di una decina di abitazioni. Immediati i soccorsi giunti direttamente da Como, con le squadre dei vigili del fuoco che hanno faticato per cercare di domare le fiamme che si sono levate altissime. Dei 33 lavoratori dell'azienda almeno una decina i feriti, tre di essi sono stati ricoverati in codice rosso, con i sanitari che non si esprimono sul pericolo di vita. La paura è che gli incendi possano disperdere nell'aria agenti chimici, un rischio che almeno dalle prime rilevazioni sembra scongiurato.

SCOPPIA IL CASO BELOTTI TRA I 5 STELLE

Un vero e proprio caso quello che è scoppiato tra le fila europee del movimento cinque stelle. Tutto ruota attorno ai rimborsi chiesti dall'europarlamentare Cristina Belotti, non una parlamentare qualsiasi ma una delle più fidate collaboratrici di Luigi di Maio. La Belotti secondo le indagini dei commissari di Strasburgo non solo avrebbe affermato il falso relativamente alla presenza di alcune sedute, ma avrebbe finanche richiesto il rimborso di biglietti aerei in occasioni non istituzionali. Le indiscrezioni di alcune testate giornalistiche sono state sprezzantemente rifiutate dallo stesso di Maio, con i vertici grillini che affermano che il ruolo della Belotti è legato all'incarico di responsabile della comunicazione ricoperta dalla europarlamentare. Di certo vi è però che la commissione europea ha richiesto la restituzione di oltre 15.000 euro.

BOOM DI ASCOLTI PER IL FESTIVAL

Un vero e proprio "boom di ascolti" quello collezionato dalla prima serata del festival di Sanremo, che quest'anno vede come direttore artistico il sempreverde Claudio Baglioni. Dalle rivelazioni auditel più di un italiano su due ieri sera si è sintonizzato su Rai Uno per godersi la kermesse più amata del bel paese. Oltre la conduzione del trio Baglioni, Favino e Hunziker, a tenere banco sono stati gli ospiti, tra di loro in evidenza Gianni Morandi e Beppe Fiorello. Sotto il punto di vista della gara prime polemiche per l'esclusione di Ermal Meta e Fabrizio Moro, colpevoli secondo la giuria di plagio, per aver rappresentato una canzone al cui interno aveva una strofa già sentita in alcuni concorsi del 2006. Stasera seconda puntata con Baglioni intenzionato a migliorare finanche l'auditel.

ENNESIMO CASO DI VIOLENZA SULLE DONNE

Una giovane donna di appena vent'anni è stata uccisa a coltellate a Milano. La ragazza Jessica Valentina Faoro è stata ritrovata all'interno della casa del presunto assassino, un tranviere di quarantanni con precedenti penali per stalking. Da un preliminare esame Jessica sarebbe morta attorno alle 4 del mattino, il cadavere è stato ritrovato solamente attorno alle 10, quando le forze dell'ordine sono state allertate dallo stesso aggressore. Da chiarire ancora i moventi dell'assassinio, con gli investigatori che al momento battono ogni pista.

E' ANTONIO CONTE IL CT PIU' AMBITO Non paghi del salvataggio in extremis da parte direttamente del presidente del Chelsea, che almeno a sentire le indiscrezioni non se la sentirebbe di lasciare a squadra senza una guida tecnica alla vigilia di un ciclo delicatissimo, i tabloid inglesi si sono gettati a pesce sulla posizione del bell’Antonio. Per lui ormai soprattutto per i giornali sportivi di sua Maestà, l’esonero sarebbe questione se non di giorni sicuramente di mesi, visto che il tecnico barese non dovrebbe sedere sulla panchina di Stamford Bridge all’inizio della prossima stagione. Gli scenari a questo punto sono imprevedibili, stante anche che la panchina della nazionale italiana è in cerca di un mister capace, giovane e motivatore allo scopo di dimenticare il fallimento legato all’esclusione di Russia 2018, proprio le caratteristiche di…Conte.

CASO YOUNES PER IL NAPOLI A pochi giorni dal deposito in lega del contratto di Amin Younes il suo trasferimento al Napoli diventa un vero e proprio caso internazionale. Il giocatore tornato nella sua squadra di appartenenza, quella olandese dell'Ajax, ha immediatamente dato segni di insofferenza, parlando poi con i giornalisti in occasione di una partita del team B ha affermato che sta prendendo inconsiderazione l’idea di non trasferirsi in Italia. Immediate le puntualizzazioni del club partenopeo che tramite il suo legale, l’avvocato Mattia Grassani, ha sottolineato come il presidente De Laurentis sia pronto a portare il giovane calciatore direttamente in tribunale, allo scopo di farlo ottemperare ai termini contrattuali. Insomma una situazione che è ancora lontana dal chiudersi definitivamente, nonostante il contratto sia stato pubblicizzato in maniera trionfale dallo stesso De Laurentis.

OLIMPIADI INVERNALI, APERTA CASA ITALIA Alla presenza del presidente del CONI Malagò è stata aperta oggi la sede di Casa Italia, la base logistica che accompagnerà gli atleti azzurri durante i giochi invernali che si svolgeranno in Corea del Sud. Nella cerimonia di inaugurazione della sede di PyeongChang, lo stesso Malagò ha fatto il padrone di casa, davanti a 61 membri del Comitato Olimpico, una delle rappresentanze più grosse durante le inaugurazioni delle sedi nazionali. Per il massimo esponente del mondo sportivo italiano, i 121 atleti che rappresenteranno il tricolore hanno per prima cosa il compito di tenere alto l’immagine del nostro paese, cercando se possibille di ottenere quella medaglia d’oro che è mancata nella scorsa spedizione olimpica. Appuntamento adesso per tutti per la cerimonia d’apertura che si terrà venerdì alle 20 ora locale.

PRIMA VITTORIA ITALIANA AL DUBAI TOUR Nel giorno del suo 29 compleanno Elia Viviani riesce ad ottenere la vittoria nella seconda tappa del Dubai Tour, la rassegna mondiale di ciclismo che dà avvio alla stagione ufficiale sulle due ruote. L’olimpionico veronese della Quick Step Floors alza le braccia al cielo dopo una bella volata, in cui nell’ordine ha regolato Groenewegen e Riccardo Minali, a seguire Cavendish. Tranquilla la tappa per Vincenzo Nibali, lo squalo dello stretto ha percorso i 190 chilometri alternando scatti a progressioni veloci, l’impressione è che il siciliano stia lavorando per riuscire ad ottenere la miglior forma possibile prima del ritorno in Europa.

© Riproduzione Riservata.