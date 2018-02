"45mila medici in meno in 5 anni"/ Allarme carenza specialisti: mancano i sostituti, 14 mln di italiani senza

"45mila medici in meno in 5 anni": l'allarme lanciato dalle organizzazioni sindacati sulla base dei dati del pensionamento. In 14 milioni di italiani senza medico di base.

09 febbraio 2018 Emanuela Longo

Allarme carenza medici in Italia

La Federazione medici di medicina generale e il sindacato dei medici dirigenti hanno lanciato un allarme preoccupante che riguarda una importante carenza di medici in Italia. Per effetto dei pensionamenti, infatti, è stato stimato un vuoto di 45mila medici in cinque anni, sia in riferimento ai medici di famiglia che quelli del Servizio sanitario nazionale. La previsione a lungo termine appare ancora più tragica, come spiega TgCom24. Nel 2008, infatti, è previsto il pensionamento di oltre 33 mila medici di base e di oltre 47 mila medici ospedalieri, per un totale di oltre 80,6 mila. Le organizzazioni sindacali non hanno affatto preso sottogamba questi dati ed anzi appaiono alquanto preoccupate da un altro aspetto grave, ovvero la mancanza di sufficienti nuove assunzioni in grado di colmare all'enorme vuoto causato dai pensionamenti. Sulla base delle borse per il corso di formazione in medicina generale messe a disposizione annualmente e fissate a 1100, secondo la Fimmg tra 10 anni se questo numero dovesse restare costante, assisteremo ad un rimpiazzo di appena 11 mila medici al massimo. Troppo pochi per riempire il vuoto lasciato dall'effetto pensionamento. Differente il discorso per i medici del Ssn in quanto, secondo l'Anaao, non è possibile fare anticipatamente un calcolo di quanto nuovi medici saranno assunti a fronte delle uscite per il pensionamento.

CARENZA MEDICI IN ITALIA: NEL 2022 IL PICCO

I dati sulla carenza di medici in Italia sono allarmanti, ancor di più se si pensa che nel 2028, secondo le stime effettuate, potrebbero essere oltre 33 mila i medici di base in meno e quasi 15 mila i pensionamenti entro i prossimi quattro anni. Proprio il 2022 sarà l'"anno nero" per i medici di famiglia in quanto è previsto il picco delle uscite con quasi 4 mila medici che andranno in pensione. A subire maggiormente gli effetti del vuoto saranno in particolare alcune Regioni, non necessariamente solo nel Sud Italia: oltre a Sicilia, Campania e Lazio, infatti, troviamo una situazione critica anche in Lombardia. E' qui che saranno evidenziate le maggiori sofferenze sia nel breve che nel lungo periodo. Non va meglio sul piano del Ssn rispetto al quale, nei prossimi dieci anni andranno in pensione oltre 47 mila medici. Allarmanti le parole del vicesegretario nazionale Anaao Carlo Palermo che spiega: "l'attuale sistema delle scuole di specializzazione in medicina non garantirà un numero sufficiente di specialisti per il prossimo futuro: oggi, infatti, i posti resi disponibili per le scuole di specializzazione sono complessivamente circa 6.500 l'anno, ma secondo le nostre stime ne sarebbero necessari almeno 8.500". Le figure specializzate che verranno a mancare nelle corsie saranno soprattutto pediatri, chirurghi, ginecologi e cardiologi.

© Riproduzione Riservata.