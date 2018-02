AUGURI SAN VALENTINO 2018/ 14 febbraio, frasi romantiche immagini, idee regalo: le dediche divertenti

Auguri San Valentino 2018: la festa degli innamorati si avvicina, tra frasi romantiche, messaggi e idee regalo, cosa regalare al proprio partner per l'occasione.

Immagine di repertorio (Pixabay)

San Valentino 2018, mancano cinque giorni alla festa degli innamorati. Le origini della festa risalgono al IV secolo per sostituire la festa pagana dei Lupercali, in programma il 15 febbraio, e Papa Gelasio I nel 496 d.C. decise di spostarla al giorno precedente - dedicato a San Valentino - facendolo diventare in un certo modo il protettore degli innamorati. La tradizione fu diffusa dai benedettini, sebbene nel corso dei secoli si è discusso molto sulla figura del santo patrono, con taluni che la riconducono a un altro sacerdote romano. Negli ultimi tempi, come noto, la festa di San Valentino ha assunto grande importanza tra giovani innamorati e non, con i partner alla ricerca di regali ma non solo: caccia a frasi romantiche, messaggi e idee carine per passare un giorno d’amore, i cui rinnovare i sentimenti l’uno per l’altro. Ormai mancano poche ore all'appuntamento ed è iniziata la ricerca per sorprendere il proprio amato o la propria amata: ecco qualche idea per delle frasi divertenti.

SAN VALENTINO 2018: DEDICHE DIVERTENTI

Il web offre numerosi spunti per alcune frasi divertenti da inviare al partner e ve ne segnaliamo qualcuna particolarmente ironica: "Amore mio, per questo San Valentino mandami a quel paese. Una sola raccomandazione, però: pagami il viaggio e anche le spese!"., "Avevo un sogno stupendo nel cassetto con te amore: peccato che abbia regalato il mobile"., "Lo so che conto molto per te, che ti manco da impazzire e che ora, lontano da me, non sai più che pesci pigliare. Sono triste per averti abbandonato. Con affetto, il tuo cervello". E, se il proprio partner o la propria partner, è particolarmente portata allo scherzo e all'ironia, eccone qualcuna di più cattivella: "Mia dolce amata, sei come il sole: non ti si può proprio guardare!", "Nell'immenso cielo notturno brillano milioni di stelle, ma nel mio cuore, mia dolce principessa, ne brilla una soltanto, e quella sei tu. Ok, cambiamo copione: grazie!", "Per me sei come un angelo, caduto dal cielo, certo, ma atterrato di faccia! Auguri di San Valentino, angioletto".

