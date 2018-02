Bari, giornalista Tg1 Rai aggredita/ Ultime notizie, Mariagrazia Mazzola stava intervistando moglie di un boss

Bari, giornalista Tg1 Rai aggredita: Mariagrazia Mazzola stava intervistando moglie di un boss. Portata in ospedale dopo un violento schiaffo. Le ultime notizie sull'aggressione

09 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Bari, giornalista Tg1 Rai aggredita - Mariagrazia Mazzola (Foto: Facebook)

Una giornalista del Tg1 è stata aggredita oggi a Bari, nel quartiere Libertà, mentre intervistava la moglie di un boss. L’inviata, Mariagrazia Mazzola, sarebbe stata colpita al volto da un violento schiaffo. Lo ha denunciato sulla sua pagina Facebook l’avvocato Michele Laforfia, candidato alla Camera dei deputati con Liberi e uguali. «Proprio stamattina, al Redentore, si era svolto l'incontro dei ragazzi delle scuole medie con Libera e Don Ciotti. È un atto gravissimo, che avvicina Bari a Ostia». L’avvocato ha invitato i baresi a reagire e a scendere in piazza per dimostrare la vicinanza ai cittadini onesti e pacifici del quartiere Libertà. Per Laforgia bisogna «rompere l’assedio criminale, garantire l’incolumità di chi vive e lavora nelle periferie». Sui social network è già partito il tam tam e, infatti, per la mattina di domenica 11 febbraio è in programma, davanti al Redentore, una manifestazione.

BARI, GIORNALISTA DEL TG1 RAI AGGREDITA

Non è ancora chiara la dinamica dell’aggressione subita dalla giornalista Mariagrazia Mazzola da parte di persone non identificate. L’inviata del Tg1 è stata portata al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove si è recato, stando a quanto riportato da La Repubblica, anche il procuratore Giuseppe Volpe. Il presidente e il direttore generale della Rai, Monica Maggioni e Mario Orfeo, hanno condannato fermamente l’aggressione subita dalla giornalista, che stava svolgendo il suo lavoro di cronista. «Si tratta di un tentativo di intimidazione dell’informazione del servizio pubblico che non può essere tollerato in alcun modo: la libertà di stampa è uno dei cardini di ogni matura democrazia e il lavoro dei giornalisti è fondamentale in questo senso», rende noto viale Mazzini. Infine , Maggioni e Orfeo hanno fatto gli «auguri di pronta guarigione» alla giornalista e le hanno espresso «il sostegno di tutta la Rai».

