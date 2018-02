Brescia, sgridato dal papà per la scuola si impicca a 8 anni/ Ultime notizie, trovato con una sciarpa al collo

Brescia, sgridato dal papà per la scuola si impicca a 8 anni. Trovato nell'armadio con una sciarpa al collo, è deceduto nella notte. Una bravata finita in tragedia? Le ultime notizie

09 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Brescia, si impicca a 8 anni (Foto: LaPresse)

Non vuole tornare a scuola per le lezioni pomeridiane, il padre lo sgrida. Nulla di apparentemente grave, niente che possa giustificare la drammatica reazione: il bambino, di otto anni appena, si è impiccato. Accade a Travagliato, in un paese della Bassa Bresciana. La discussione all’ora di pranzo: «Guarda che a scuola ci devi andare», gli dice il padre. Il bambino, che deve aver covato rabbia e incomprensione, decide di consumare la tragedia poco dopo. Mentre il padre si sistema per tornare a lavoro, il piccolo va in camera. In casa ci sono anche i fratelli e la madre. Quest’ultima comincia a chiamarlo. Silenzio. Il figlio non esce. La signora riesce a entrare nella stanza, dove trova davanti a sé una scena drammatica: il piccolo avrebbe preso una sciarpa, se la sarebbe arrotolata attorno al collo e poi sarebbe salito sull’armadio da cui poi si è lanciato di sotto. Il bimbo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, nella notte il decesso.

BRESCIA, SI IMPICCA DOPO ESSERE STATO SGRIDATO DAL PADRE

Una famiglia di origini pakistane, ma perfettamente integrata come assicura chi li conosce, ora si ritrova a dover trovare risposte a tante domande, prima fra tutte come è possibile che si sia arrivati a questa tragedia. Il dubbio è che possa essersi trattato di una bravata finita drammaticamente, non è del resto il primo caso. Ricordiamo ad esempio quello di un 13enne che, sempre a Travagliato, nel 2010 si sparò con il fucile del padre. Stessa età e dinamica due anni dopo a Orzinuovi. Nel 2013, invece, Isorella, una ragazzina di 14 anni, si impiccò nell’armadio con una sciarpa. L'episodio drammatico di cui vi parliamo oggi è ora al vaglio dei carabinieri e della procura di Brescia, che tramite il pubblico ministero Katy Bressanelli stanno cercando di capire i motivi di questo gesto. Nessuna lettera, nessun messaggio è stato scritto dal bambino sui quaderni di scuola. Resta solo la tragedia.

