Eurojackpot/ Estrazione n 06/2018: i numeri vincenti! (oggi, 9 febbraio 2018)

09 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Riparte la sfida europea di Eurojackpot: nell'estrazione di oggi, venerdì 9 febbraio, in palio c'è una somma record. Il montepremi è arrivato a 90 milioni di euro. Chissà se l'Italia salirà stasera sul podio delle vincite, un po' come accaduto la settimana scorsa. Nell'ultima estrazione il nostro Paese è stato particolarmente fortunato, visto che è stato realizzato un 5+0 da 236.690,90 euro. Stando ai dati forniti da Sisal il fortunato vincitore aveva giocato la sua schedina con la Bacheca dei Sistemi. Questo comunque è solo l'inizio, infatti sta crescendo a dismisura l'attesa per la prossima estrazione, quella in cui Eurojackpot raggiunge il valore stellare di 90 milioni di euro. Di conseguenza il 5+1 varrà oltre 20 milioni di euro, quindi anche chi non indovina proprio tutti i numeri della combinazione fortunata può diventare super ricco. E allora non mancheranno di certo le motivazioni stasera...

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

L'Italia è pronta per la nuova sfida con i giocatori dei 18 Paesi che partecipano all'estrazione di Eurojackpot. Dalla Francia alla Polonia, dalla Germania alla Spagna, la febbre del montepremi sta attraversando tutto il continente. Chi riuscirà a indovinare i numeri vincenti di stasera? Vincere non è semplice, lo è però partecipare all'estrazione di oggi, visto che bisogna giocare 5 numeri e 2 Euronumeri al costo di due euro. E per tentare la fortuna ci si può recare in ricevitoria o fare la propria giocata online. Oggi scopriremo se Eurojackpot incoronerà un nuovo vincitore con questa estrazione da 90 milioni di euro. Intanto ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultimo concorso sono stati: 15-24-29-33-41, Euronumeri 7-8. Tra non molto vi riporteremo i numeri vincenti di oggi, quindi la combinazione fortunata. Siete pronti? Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

