Incidente stradale/ Fontanafredda, scontro all'alba tra due auto: muore una 19enne (9 febbraio 2018)

Incidente stradale: ultime notizie del 9 febbraio 2018. Fontanafredda, scontro all'alba tra due auto: muore sul colpo una 19enne. Ancona, schianto frontale tra 2 tir: eliambulanza sul posto

09 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Un incidente stradale mortale è avvenuto oggi, venerdì 9 febbraio 2018, a Fontanafredda. Intorno alle 7.30 sulla strada provinciale 50 all'altezza della progressiva 1+500 poco dopo l'uscita dell'autostrada A28 Sacile Est. Nello schianto tremendo una ragazza di 19 anni di Sarmede è rimasta uccisa. Era a bordo di una Citroen Saxo che è rimasta coinvolta in uno scontro con una Ford Scudo. Inutili i soccorsi per la ragazza, morta sul colpo per le gravi ferite riportate. Il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito gravemente, soccorso dall'eliambulanza e dall'equipe medica di un'ambulanza. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia di Splimbergo e Pordenone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La vittima, Eleonora Gava, avrebbe compiuto 20 anni a marzo. Al suo fianco in auto c'era un ragazzo di Sacile, coetaneo, portato in ospedale a Pordenone. I due erano diretti all'Università di Udine. Illeso il conducente dello Scudo.

ANCONA, INCIDENTE FRONTALE TRA DUE TIR

Un grave incidente stradale è avvenuto ad Ancona, nei pressi dello svincolo che dalla statale 76 porta al casello di Ancona Nord, in direzione Jesi. Due tir si sono scontrati frontalmente: la violenza dell'impatto tra i due mezzi pesanti è stata tale che uno dei due si è ribaltato su un lato, ostruendo ulteriormente il tratto stradale in questione. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per estrarre il ferito, affidato poi alle cure del personale medico del 118. È servita più di un'ora di lavoro per estrarlo dalle contorte lamiere dell'abitacolo, fortunatamente vivo. Le ferite riportate dall'uomo alla guida dell'altro tir invece sono lievi. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 di oggi, ma è ancora da chiarire la dinamica dell'impatto. Grandi i disagi al traffico. I vigili del fuoco sono poi intervenuti a Passo Ripe per un incendio: per cause in fase di accertamento, una vettura in transito è andata a fuoco. Le fiamme sono state spente e i resti del veicolo sono stati messi in sicurezza.

