Pamela Mastropietro/ Macerata, secondo pusher indagato: perché non sarà arrestato come Oseghale (Quarto Grado)

Pamela Mastroprietro, ancora ignote le cause del decesso: seconda autopsia non chiarisce i dubbi degli inquirenti. Il secondo spacciatore indagato nega le accuse.

09 febbraio 2018 Emanuela Longo

Pamela Mastropietro (Quarto Grado)

La trasmissione Quarto Grado, torna anche questa settimana con un nuovo appuntamento in prima serata, durante il quale si occuperà dei drammatici fatti di Macerata che hanno scosso l’intera opinione pubblica, in seguito alla morte di Pamela Mastropietro. Il giallo sulla sua terribile fine sembra essere ancora molto lontano dalla verità poiché anche la seconda autopsia compiuta ieri mattina sui resti del suo cadavere, fatto a pezzi “in modo scientifico”, non avrebbe affatto chiarito i dubbi sulla sua morte. Il decesso della 18enne romana sarebbe da ricondurre, dunque, ad una overdose letale o alla furia assassina dell’uomo? Un dubbio, questo, al quale con i dati finora in mano agli inquirenti appare estremamente difficile rispondere. Per sciogliere l'enigma, infatti, la procura di Macerata aveva espressamente chiesto un secondo esame autoptico che ha però escluso la presenza di liquidi organici, testimonianza di un lavoro di pulitura lungo e meticoloso. Come anticipa Repubblica.it, saranno dunque necessari ulteriori esami di natura tossicologica ed istologica per tentare di definire la causa dietro la morte della giovane, prima che venisse ridotta a pezzi e occultata in due valigie.

Dopo essere scappata dalla comunità di recupero Par di Corridonia, lo scorso 29 gennaio, di Pamela si erano perse le tracce, fino al macabro ritrovamento. Oscure, ancora oggi, le sue ultime ore di vita, ad eccezione di quelle ultime immagini che il giorno successivo alla scomparsa la immortalavano con Innocent Oseghale, lo spacciatore nigeriano di 29 anni oggi in carcere con le accuse di vilipendio e occultamento di cadavere, ma non di omicidio, proprio per mancanza di prove. Era insieme a Pamela quando la giovane entrò in una farmacia di Macerata per comprare una siringa, il cui scontrino, insieme ad altre tracce della presenza della 18enne, sono stati poi rinvenuti nell'appartamento dell'africano.

PAMELA MASTROPIETRO: IL SECONDO SPACCIATORE INDAGATO

Da qualche giorno nel registro degli indagati è stato iscritto anche un secondo nome in merito alla morte di Pamela Mastropietro. Si tratta di Desmond Lucky, anche lui nigeriano e come Oseghale spacciatore, indicato proprio da lui come il responsabile dell'ultima di droga venduta alla ragazza. Proprio nella giornata di ieri, come riporta Repubblica.it, da fonti giudiziarie è stato possibile apprendere il motivo per il quale il secondo soggetto, a differenza del primo, non è stato fermato. Secondo la procura il secondo nigeriano avrebbe ceduto a Pamela una dose "modestissima" di eroina che va ad aggiungersi alle ipotesi accusatorie già note, ovvero concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere. Tale quantità ridotta di droga, secondo le fonti, non consentirebbe l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare a suo carico. Non sarebbe infatti contestabile l'accusa di morte in conseguenza di altro reato poiché non ci sarebbero sufficienti elementi per ritenere che Lucky fosse a conoscenza del fatto che la vita di Pamela potesse essere messa a rischio dall'assunzione di una piccola dose di eroina. La morte della 18enne, dunque, non poteva essere prevista. Il secondo nigeriano ad oggi avrebbe respinto le accuse avanzate dal connazionale, compresa quella di spaccio.

