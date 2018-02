Paolo Fox/ Oroscopo oggi 9 febbraio 2018 : Scorpione e Capricorno verso nuove sfide

Oroscopo di oggi, venerdì 9 febbraio 2018, di Paolo Fox: tempo di nuove sfide e appuntamenti stimolanti per Scorpione e Capricorno, Vergine attenta alla situazione fisica

09 febbraio 2018 Fabio Belli

OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX 9 FEBBRAIO 2018

L'Oroscopo di Paolo Fox per venerdì 9 febbraio 2018 vede diversi segni in evidenza. Su tutti, per Scorpione e Capricorno la situazione sembra essere la più stimolante: per lo Scorpione tutte le scelte effettuate appaiono abbastanza interessanti. Siete un pò distratti anche perché vi sono una serie di situazioni soprattutto nei confronti di persone che hanno bisogno di te, come per esempio i familiari. I nati sotto il segno del Capricorno hanno un cielo che invoglia ad affrontare nuove sfide. Siete molto partecipe nelle situazioni lavorative, soprattutto dal punto di vista pratico. Per la Vergine invece occorre maggiore prudenza: state attenti alla situazione fisica. Mettete da parte gli sforzi. Il cielo del 2018 sottolinea come voi siate i protagonisti assoluti della vostra vita.

AMORE AL TOP PER...

Per la Bilancia è il momento delle scelte. Se un amore non vi soddisfa, avete tempo fino agli inizi di marzo per scegliere se continuarlo a vivere oppure no. I Pesci hanno bisogno di consensi e di essere sostanzialmente rassicurati, mentre per il Leone si impone una pausa di riflessione: dal punto di vista sentimentale infatti se vi è stato un tradimento o un problema, sarà difficile dimenticare tale situazione prima della fine del mese. Amore in grande evidenza anche per i nati sotto il segno del Sagittario: attenzione necessaria in questo periodo, qualcuno potebbe essere attratto da più persone. Per chi ha iniziato una convivenza da qualche mese questo è un celo che invoglia ad effettuare delle scelte più importanti. La più bella relazione che un acquario riesce a vivere nell'ambito amoroso è quello di sentire il proprio partner un amico. in questi giorni l'amore è ancora più importante se trovate nella persona che amate una buona convivenza.

LAVORO AL TOP PER...

Per il Cancro quella di oggi è una buona giornata per effettuare dei progetti o degli incontri, ma anche per parlare in famiglia. Importante battere il ferro finché è caldo, domenica sarà una giornata in cui vi sentirete con un energia minore. Per lo Scorpione si va verso una fase di recupero soprattutto nel lavoro. Per i nati sotto il segno della Vergine ci sono ancora dei disagi che dovete superare, se avete dei progetti meglio rimandarli a domenica. Per l'Ariete le varie scelte di lavoro, sono tutte a tempo determinato, questo può portare un po' di frustrazione. Momento di attesa per i nati sotto il segno del Leone: vi trovate in una situazione lavorativa che vorreste cambiare ma ancora non potete.

