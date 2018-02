Pisa, motociclista spara sui passanti per un rimprovero/ Ultime notizie, 5 feriti: ricercato, il suo identikit

Pisa, motociclista spara sui passanti: ne ferisce cinque prima di fuggire, dopo essere stato rimproverato per le sue scorribande. Ricercato da polizia e carabinieri.

09 febbraio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Follia oggi a Pisa, dove un uomo in sella alla sua moto ha aperto il fuoco sui passanti come reazione ai rimproveri subiti dopo alcune scorribande. A darne notizia è Il Fatto Quotidiano nell'edizione online, il quale ricostruisce quanto avvenuto nel quartiere Cep della cittadina toscana. Stando alle prime testimonianze, pare che mentre effettuava alcune evoluzioni con la motocicletta nella zona di piazzale Donatello, alcuni passanti lo avrebbero rimproverato. A qual punto il giovane avrebbe impugnato una pistola ed esploso una serie di colpi prima di darsi alla fuga. Sarebbero cinque (e non quattro come inizialmente riferito) le persone rimaste ferite. Inizialmente, in segno di minaccia, lo sparatore aveva tirato fuori una pistola scacciacani, per poi allontanarsi. Pochi attimi dopo però avrebbe fatto ritorno con una vera arma aprendo il fuoco sui passanti, ad altezza uomo e a distanza ravvicinata prima di far perdere le sue tracce. Stando alle prime notizie, pare che le persone ferite sarebbero state colpite in particolare a braccia e gambe ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 che hanno preso in cura le persone coinvolte le quali sarebbero tutte coscienti.

PISA, SPARA SUI PASSANTI: IDENTIKIT DEL RICERCATO

Attualmente gli inquirenti stanno raccogliendo le prime importanti testimonianze di chi si trovava sul posto della sparatoria, a Pisa, quando il folle in moto ha aperto il fuoco sui passanti ferendone cinque. "E’ arrivato dicendo che voleva il casco della moto. Ma il casco era su un tavolino. Poi, improvvisamente, ha cominciato a sparare all’impazzata. E ne ha colpiti quattro", ha raccontato uno dei presenti. Lo sparatore sarebbe un ragazzo giovane, italiano e quasi sicuramente residente nel medesimo quartiere del Cep. Dopo aver sparato in strada ed in pieno giorno, si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le tracce ed attualmente sarebbe ancora ricercato. L'uomo potrebbe essere ancora armato, quindi pericoloso e per questo gli sono alle calcagna polizia e carabinieri di Pisa. Secondo le informazioni che giungono dal quotidiano La Nazione, lo sparatore sarebbe a bordo di una moto da cross bianca e blu, ha gli occhiali da sole casco e un giubbotto nero.

