Ruggero Freddi/ Video, da pornodivo gay a professore della Sapienza: sorpresa a Pomeriggio 5

Ruggero Freddi: ex porno attore gay diventato professore alla Sapienza, oggi ospite a Pomeriggio 5 e protagonista di una sorpresa. La notizia ha fatto il giro del mondo.

09 febbraio 2018 Emanuela Longo

Ruggero Freddi (Facebook)

Ruggero Freddi, professore di Analisi 1 alla facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, sarà oggi ospite in studio a Pomeriggio 5 per raccontare la sua storia. Il 41enne con un curriculum di tutto rispetto, un fisico corpulento e due lauree alle spalle (una in ingegneria informatica e una in Matematica) ha infatti un passato particolare in quanto prima di intraprendere la carriera di docente era un pornodivo gay di successo, con tanto di nome d'arte: Carlo Masi. Un passato per certi aspetti "ingombrante", venuto a galla per via della curiosità dei suoi studenti che, dopo aver visto un video del loro prof in palestra, in cui Freddi sfoggiava i suoi muscoli importanti, si sarebbero fatti incuriosire al punto da scavare nel suo passato e scoprire così la sua ex carriera a luci rosse. Un passato che, come riporta Il Tempo, Ruggero non rinnega affatto, ma anzi rivendica di aver potuto investire, grazie al passato da pornodivo, nella sua formazione accademica. Il prof aveva infatti guadagnato grazie ad alcuni film a luci rosse girati negli Stati Uniti e proprio alla luce della sua passata esperienza, oggi, nei panni di docente responsabile, sta addirittura pensando di realizzare presso La Sapienza una serie di conferenze dedicate al tema dell'Aids.

RUGGERO FABBRI: PROF ED EX PORNO ATTORE CHE HA FATTO CLAMORE

Ospite oggi di Pomeriggio 5, Ruggero Freddi sarà il protagonista di una sorpresa: di cosa si tratta? Ciò che è certo è che il prof ed ex pornodivo sarà in compagnia del fidanzato. Cosa accadrà al cospetto di Barbara d'Urso? Sulla vicenda del professore ex pornodivo era intervenuto anche Carlo Giovanardi, che come riporta Il Tempo aveva commentato la notizia divenuta virale: "Se una persona, uomo o donna che sia, ha i titoli per insegnare è liberissimo di farlo. Basta che il passato non incida con il presente, e soprattutto che gli atteggiamenti siano consoni all'attività pubblica che svolge". Giovanardi si era augurato che Fabbri non pretendesse di stare in cattedra e contemporaneamente portare avanti "istanze come l'adozione di figli da parte delle coppie omosessuali, e che l'abbigliamento, e più in generale il comportamento, sia adeguato al suo ruolo e che realmente abbia abbandonato la carriera di pornoattore". In realtà, le polemiche sono state piuttosto esigue, nonostante il clamore iniziale, anche in facoltà, come dichiarato dallo stesso docente che a Io Donna aveva commentato: "Mi spiace per loro se qualcuno è di malumore e mi spiace che possa esserne io la causa, ma sono abituato a essere me stesso. Che altro potrei fare? È la cosa che mi riesce meglio. E comunque non ho mai avuto alcun tipo di problema in facoltà".

