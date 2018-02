Susy Paci, scomparsa da Arezzo/ La verità è a Napoli? “Attirata da un 45enne conosciuto online" (Pomeriggio 5)

Susy Paci, mamma scomparsa da Arezzo: la verità è a Napoli? La donna avrebbe conosciuto un 45enne online: i dubbi della migliore amica e le novità a Pomeriggio 5.

09 febbraio 2018 Emanuela Longo

Susy Paci, mamma scomparsa (foto Facebook)

Che fine ha fatto Susy Paci, la mamma di Arezzo svanita nel nulla da oltre due settimane? Da alcuni giorni Pomeriggio 5 continua ad interrogarsi sul giallo della donna, la quale a quanto pare avrebbe deciso di lasciare il marito per andare a trovare un uomo di Napoli conosciuto in chat. Le ultime tracce di Susy si perdono proprio alla stazione di Arezzo dove la donna avrebbe preso il treno per raggiungere il suo corteggiatore, conosciuto su Facebook. Dalle loro chat, come aveva spiegato ieri la migliore amica di Susy alla trasmissione di Canale 5, erano emerse parole importanti da parte del suo corteggiatore e proprio la donna potrebbe essere stata attratta dalle promesse dell'amico napoletano. "Io ho letto quei messaggi, so tutto di come era maturata quella storia. Ma non sapevo che sarebbe andata a Napoli", ha spiegato l'amica in collegamento con Pomeriggio 5. Ora il contenuto delle chat sarebbe al vaglio degli inquirenti i quali indagano pur mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda, in stretta collaborazione tra la polizia di Napoli e quella di Arezzo. L'amica aveva aggiunto: "Lui le ha scritto cose importanti, io ho letto alcune chat, voleva conoscere Susy, sarebbe voluto venire ad Arezzo: le aveva scritto parole belle". Per Susy si trattava di un periodo particolare nel quale forse la donna era maggiormente plagiabile.

SUSY PACI: TUTTI I DUBBI DELL’AMICA DEL CUORE

L'uomo conosciuto online da Susy, aveva chiesto più volte un incontro ad Arezzo ma lei aveva rifiutato. "Aveva un marito e due figli. Poi però è partita, senza avvisare nessuno. Forse era arrivata al capolinea". Eppure, come asserito dall'amica a Pomeriggio 5, neppure durante il viaggio in treno da Arezzo a Napoli Susy le aveva mandato un sms o una nota vocale, aspetto questo molto strano alla luce del tipo di rapporto di forte amicizia che intercorre tra le due. Secondo le ultime indiscrezioni, le ultime celle agganciate dal cellulare di Susy la collocano nei pressi di Salerno, come mai? L'amica ha messo in dubbio quanto accaduto a Napoli tra Susy e la persona conosciuta su Facebook. E se, in qualche modo, lui le starebbe impedendo di andare via o di mettersi in contatto con la sua famiglia? Dubbi anche sull’SMS inviato a uno dei figli. Secondo l'amica quel messaggio non sarebbe stato scritto da Susy per via di alcuni errori presenti e dello stile usato. Maggiori informazioni potrebbero giungere proprio da Napoli, mentre la polizia postale sta spulciando le amicizie virtuali della donna ed i contatti degli ultimi mesi.

