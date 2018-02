TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Catania, sisma M 2.1 a Ragalna (8 febbraio 2018, ore 11:43)

Terremoto oggi, 8 febbraio 2018: INGV ultime scosse e notizie. Catania, sisma di magnitudo 2.1 a Ragalna. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica

09 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime notizie

Nuove scosse di terremoto sono state registrate in Sicilia oggi, venerdì 9 febbraio. Un sisma di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter è stato registrato alle 5:15 a sette chilometri da Ragalna, in provincia di Catania. L'epicentro del terremoto è stato però individuato con maggiore precisione dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) attraverso le seguenti coordinate: latitudine 37.69, longitudine 14.93 e ipocentro attestato ad una profondità di 0 chilometri, quindi in superficie. Nella lista dei Comuni entro 20 chilometri dall'epicentro del sisma, stilata dalla Sala Operativa di Catania, troviamo: Biancavilla, Adrano, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Nicolosi, Paternò, Bronte, Pedara, Zafferana Etnea, Camporotondo Etneo, Trecastagni, San Pietro Clarenza, Maletto, Milo, Mascalucia, Viagrande, Tremestieri Etneo, Santa Venerina, Centuripe, Gravina di Catania, Aci Bonaccorsi, San Giovanni la Punta, Aci Sant'Antonio, Sant'Alfio e Sant'Agata li Battiati.

MARCHE, SISMA M 1.3 A CASTELSANTANGELO SUL NERA

L'ultima scossa di terremoto registrata dall'Ingv oggi è quella avvenuta nelle Marche alle 11:17. Un sisma di magnitudo M 1.3 sulla scala Richter è stato infatti segnalato a due chilometri da Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. L'epicentro è stato individuato più precisamente a latitudine 42.9, longitudine 13.17 e ad una profondità di 9 chilometri. Anche in questo caso è stata fornita la lista dei Comuni che si trovano entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma. Si tratta nello specifico di: Ussita (MC), Visso (MC), Preci (PG), Bolognola (MC), Montemonaco (AP), Norcia (PG), Acquacanina (MC), Montegallo (AP), Montefortino (FM), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Monte Cavallo (MC), Arquata del Tronto (AP), Amandola (FM), Sarnano (MC), Pieve Torina (MC), Pievebovigliana (MC) e Sellano (PG).

