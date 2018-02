Terremoto Amatrice, Pirozzi indagato per omicidio colposo/ Sindaco-candidato sotto accusa per crollo palazzina

Amatrice, il sindaco Sergio Pirozzi indagato per omicidio colposo per crollo di una palazzina durante il terremoto del 2016: il candidato alla Regione Lazio sotto accusa, le reazioni

09 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sergio Pirozzi indagato (foto LaPresse)

Come un fulmine a ciel sereno questa mattina Sergio Pirozzi ha scoperto di essere indagato per omicidio colposo: il sindaco di Amatrice, nonché candidato alla Regione Lazio per le prossime Elezioni del 4 marzo prossimo, viene accusato di omicidio colposo per il crollo di una palazzina nel maledetto terremoto di Amatrice e Accumoli del 24 agosto 2016. In particolare, la struttura venuta giù è una delle tre di Piazza Sagnotti dove persero la vita ben 7 persone, con 3 ferite: Pirozzi viene indagato in quanto sindaco della cittadina distrutta dal sisma e assieme a lui anche altre 7 persone tra tecnici, funzionari pubblici e architetti, «In cooperazione colposa tra loro, nelle rispettive qualità e con le condotte commissive e omissive, non impedivano il crollo dell'edificio», si legge nell’avviso di conclusione delle indagini notificato questa mattina al sindaco della provincia di Rieti. In sostanza, Pirozzi viene indagato per essere sindaco e capo della Protezione Civile di Amatrice e non avrebbe impedito il rientro nella palazzina dopo l’altrettanto grave sisma di L’Aquila: in quel caso la struttura venne sgomberata e ristrutturata ma il progetto, secondo il pm di Rieti, «conteneva gravi errori e un indicatore di rischio inattendibile e non realistico e un errato coefficiente di vulnerabilità sismica addirittura superiore a 1».

LA DIFESA DI DARIO NARDELLA

A tutti gli indagati di Amatrice, nell'avviso di conclusione delle indagini notificatogli oggi, la Procura di Rieti contesta i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose. Un vero e proprio choc politico a meno di un mese dalla Elezioni Regionali che non può non scatenare la reazione ingente della politica laziale (e non). «Un Paese normale aiuta le comunità terremotate a rimettersi in piedi, aiuta i sindaci a restituire casa e lavoro ai loro cittadini, indagare i sindaci terremotati mi sembra una follia, al di là delle parti politiche», spiega Matteo Salvini oggi in un incontro a Genova. Lo sfidante nel centrodestra diviso nel Lazio per la campagna elettorale, Stefano Parisi, spiega in radio «Siamo garantisti, sono convinto della sua innocenza e della possibilità che possa difendersi». A difesa di Pirozzi anche un rivale politico con Dario Nardella, sindaco Pd di Firenze, che accusa «Pirozzi indagato? Con l'Anci lo diciamo da un sacco di tempo: i sindaci sono diventati parafulmini di tutto ciò che succede nel Paese. Credo ci sia un clima di deresponsabilizzazione molto preoccupante. E come l'Anci ha già detto più volte, occorre rimettere a posto il livello di responsabilità di tutte le istituzioni. Occorre restituire dignità al ruolo del sindaco». Oggi il sindaco di Amatrice commenterà le indagini gravi a suo carico in una conferenza stampa alle 15.45 in via Cristoforo Colombo 112, Roma.

