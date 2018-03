”L’ORSO SIBERIANO MORTO DI FREDDO”/ Video, il preside Franco Nembrini ‘smaschera’ le madri animaliste

"L'orso siberiano morto di freddo": il racconto del preside di una scuola bergamasca, Franco Nembrini, arriva fino ai microfoni di Deejay chiama Italia. Smascherato il pol.corr. dei genitori

01 marzo 2018 Niccolò Magnani

Franco Nembrini, il racconto sull'orso polare

Un racconto gira su YouTube da qualche giorno e vede protagonista uno dei professori e presidi più celebri d’Italia per la sua attività - andata anche su Tv2000 in diverse prime serate - di lettura e commento della Divina Commedia di Dante Alighieri. Si tratta di Franco Nembrini, Preside dell’Istituto “La Traccia” di Bergamo, che in un incontro organizzato dal Centro Culturale di Milano, in realtà del 2014, spiega una delle tante cronache quotidiane della sua attività di educatore e insegnante, specialmente nel rapporto sempre più complicato con i genitori (in particolare in questo caso con le madri, ndr). Il video infatti narra di un fantomatico “orso polare siberiano” che giunge nella scuola bergamasca dopo uno scambio con la scuola gemellata proprio in Siberia e crea lo scompiglio tra alunni e genitori. Addirittura il racconto è arrivato in questi giorni in diretta a Deejay chiama Italia, lo storico programma mattutino con Linus e Nicola Savino, che colpiti positivamente dal racconto lo hanno mostrato per intero. Nembrini racconta che la sua scuola proprio per essere gemellata con un istituto siberiano ha ricevuto in regalo una gigantesca pelle originale di un orso polare alto 2.72 metri. «L’animale è arrivato con la testa imbalsamata e la pelle: in pochi minuti la voce si era sparsa in tutta la scuola e non sapendo più come tenerlo e dove, ho deciso di mostrarlo agli alunni della mia scuola». Il tutto avviene ad un quarto d’ora dall’uscita, quando – come dice lui – «i bambini sono già impacchettati per tornare a casa. Essendo un quarto d’ora prima ci sono già le mamme che li aspettano».

LO SCANDALO DELLE MAMME

«I bambini, ovviamente, vedendo un tale spettacolo rimangono tutti a bocca aperta: 500 occhi e 250 bocche in assoluto silenzio. Ed è proprio qui che viene il bello»: qui Nembrini spiega che davanti all’assoluto stupore di tantissimi ragazzini, anche i più discoli, l’adulto si comporta come peggio non potrebbe fare. La direttrice della scuola si fa vicino al preside, che stava per spiegare quell’eccezionale regalo alla loro scuola, e gli dice: «Franco non devi dire che l’orso è stato ammazzato. Lo vedi quel gruppo di mamme là? Han detto che se dici che l’hanno ammazzato, cioè se sottoponi i loro figli a questo choc terribile di una violenza gratuita, ci denunciano». A quel punto a Nembrini, furente con quelle madri ma anche intenzionato a non rovinare i rapporti con gli studenti, si fa venire un’idea geniale: «l’orso siberiano è morto di polmonite, perché fa molto freddo». Risate a non finire per noi ascoltatori e per gli stessi genitori, sollevati dal fatto che quel preside non avesse raccontato ai figli “l’orrore di quella morte così tremenda”. Ma lui, che è educatore nell’animo, non la lascia vinta ai genitori “preoccupati” di nascondere la realtà vera ai propri figli: «Il giorno dopo ho chiesto alle maestre di domandare ai bambini com’è morto l’orso”. Risultato? Tutti all’unanimità hanno risposto: “Ammazzato!». La chiusura è ancora di quelle geniali, tra le risate generali: «Perché quelli il cervello ce l’hanno, le loro mamme forse hanno qualche problema».

IL RACCONTO A DEEJAY CHIAMA ITALIA: “NEMBRINI FOR PRESIDENT”

Inutile dire come sia Linus che Nicola Savino rimangono estasiati nel sentire le parole di quell’insegnante, tanto che decidono di mandare l’audio in diretta e in maniera integrale: «oggi è la giornata mondiale dell’orso polare, a rischio estinzione nelle pochissime parti del mondo dove ancora oggi può sopravvivere. Ebbene», spiega ancora il direttore di Radio Deejay, «la storia raccontata dal preside, dimostra come ormai siamo dentro un mondo di matti: dove ogni cosa nata sulle migliori intenzioni debba sempre concludersi con qualcuno che si indigna, si vergogna finendo per rompere i c…». A quel punto viene mandato in onda l’audio del racconto di Nembrini e al termine, Savino esclama «siamo ad un passo dalle elezioni, io voto lui! Nembrini premier totale! Uno che ha quella trovata sul morto di freddo, è un grande!». Chiusura del direttore, anche lui in piena e totale condivisione contro il “mondo del politicamente corretto”: «una volta i genitori padri andavano sui campi di calcio per spiegare agli allenatori cosa avrebbero dovuto fare, oggi invece ci sono le madri che devono dire agli insegnanti come si fa ad insegnare». Ma il racconto del preside ha smascherato quell’afflato “animalista” delle madri cosi preoccupate da arrivare a nascondere la realtà semplice. Educazione batte politically correct, 1-0.

