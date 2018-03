Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 1 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 26/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 1 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.26/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

I premi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto attendono già tutti gli aspiranti vincitori: il concorso di questa sera annuncerà numeri vincenti, associati a diversi bottini. L'ultimo concorso ha decretato la vittoria finale di migliaia di appassionati dei giochi Sisal, che ancora una volta questa sera guarderanno in faccia la fortuna. La Dea Bendata potrebbe rivelarsi ancora più sorridere per alcuni dei giocatori in gara: spesso i premi raggiungono vette da fare invidia persino al montepremi del cugino SuperEnalotto. Nell'ultimo appuntamento, il primo posto nella classifica dei premi è stato assegnato al 10eLotto e ad un giocatore di Trapani, che con un 9 fortunato è riuscito a portare a casa 100 mila euro. Il tuto grazie alla modalità frequente che ha aumentato il valore del premio. Seconda posizione invece per la provincia di Prato, Felegara, e quella di Milano, grazie a Mesero, dove due giocatori hanno indovinato due 9 Oro in estrazione frequente e per il valore di 50 mila euro cadauno. Meno consistente il premio del Lotto, che ha baciato con la sua fortuna un giocatore di Napoli. Quaterna e quattro terni sulla ruota Nazionale per un valore di 62.500 euro. A seguire invece un terno secco che ha reso fortunato un appassionato della provincia di Palermo, di Partinico, che si è portato a casa 22.500 euro grazie ad una giocata di Bari. La Sicilia conquista inoltre il terzo posto sul podio, con un premio di 15 mila euro registrato ad Aci Castello.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il nuovo concorso del Lotto è ormai alle porte e manca davvero poco prima dell'estrazione dei nuovi numeri vincenti. Di sicuro i giocatori più preparati non si faranno cogliere alla sprovvista ed hanno già provveduto da tempo a registrare la propria combinazione fortunata. Purtroppo il maltempo potrebbe aver rallentato chi si trova bloccato dalla neve e quindi in ritardo rispetto al previsto: l'obbiettivo è come sempre riuscire a completare la schedina e renderla valida grazie a ricevitorie o il servizio ufficiale online della Sisal. Chi deve ancora decidere quale combinazione giocare non perda tempo: a suggerirvi i numeri ci pensa la nostra Rubrica. Partiamo come sempre dalla news di oggi, che ci parla di un episodio abbastanza singolare. La Polizia ha fermato infatti in Spagna un furgone e due auto carichi di arance, rubate da un gruppo di ladri. Il peso considerevole del bottino è stato valutato di 4 tonnellate, un carico davvero importante che ha insospettito non poco gli agenti. Vediamo cosa ne pensa la smorfia napoletana: abbiamo l'arancia, 2, il carico, 62, il ladro, 66, il furto, 63, e il furgone, 38. Come Numero Oro scegliamo invece la Polizia, 53.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

I giocatori sono in fermento: il Jackpot del SuperEnalotto potrebbe trovare il suo vincitore proprio nel concorso di questa sera. Il montepremi fino ad ora ci ha regalato una serie di assenze, che potrebbero sfociare in una vincita. Gli appassionati sono pronti per conoscere il verdetto finale! Per ingannare l'attesa rivediamo insieme la statistica dell'estrazione precedente, anche per controllare che non ci sia sfuggito qualcosa. La vincita più alta è stata assegnata dal 5, che con un premio di oltre 93 mila euro è stato centrato da due giocatori, mentre il 4+ salta il turno e lancia la patata bollente al 3+. Il premio in questo caso è stato di 3.051 euro, indovinato da 81 appassionati. Sono stati invece 461 i tagliandi vincenti ad aver registrato il premio del 4, pari a 434,71 euro, contro i 30,51 euro che il 3 ha assegnato a 19.172 giocatori. Sale di alcuni punti il premio del 2, con un valore di 5,98 euro e destinato a 298.928 vincitori. 2.954 biglietti fortunati hanno permesso ad altrettati giocatori di centrare i 5 euro dello 0+, mentre 9.204 appassionati hanno realizzato i 10 euro abbinati all'1+. Infine abbiamo il premio storico del 2+, ovvero 100 euro per ciascuno dei suoi 1.482 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot segnano sul calendario dei giocatori un nuovo appuntamento imperdibile. Il countdown che ci porterà fino al nuovo concorso di questa sera è già iniziato e manca sempre meno prima che la sestina vincente venga estratta. Una possibilità che si rinnova ad ogni estrazione, anche se come sanno bene gli appassionati più esperti, potrebbe non avverarsi. Nel dubbio meglio non farsi cogliere impreparati e organizzare ogni particolare della nostra serata in compagnia della Sisal. Dai numeri da giocare fino alla modalità che più preferiamo per inaugurare la nostra vincita. E se avete ancora qualche dubbio sui progetti su cui investire, non preoccupatevi: la nostra Rubrica è qui per questo. Anche oggi ci uniamo a KickStarter per parlare di una delle iniziative lanciate dagli utenti in ambito tecnologico. Robobo permette di unire infatti il meglio dell'ultima generazione degli smartphone con i programmi robotici del futuro. Il tutto per un programma di apprendimento in grado di rivoluzionare l'educazione della prossima generazione. In un futuro i robot potrebbero essere infatti autonomi e in grado di fare la differenza all'interno della nostra società. Alcuni tipi di lavoro potrebbero quindi scomparire nel tempo, lasciando quindi il compito ai bambini di oggi di diventare dei lavoratori di domani all'avanguardia. Robobo si preoccupa proprio di preparare i più piccoli ad un nuovo tipo di mercato. L'asta si concluderà fra 31 giorni, mentre il goal da raggiungere ammonta a 100 mila euro. I numeri vincenti invece verranno resi noti fra pochissimo: non saltate l'appuntamento di stasera!

