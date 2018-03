Maltempo, treni e aerei cancellati e in ritardo/ Ultime notizie Trenitalia e Trenord: la mappa dei disagi

Maltempo, treni e aerei cancellati e in ritardo. Ultime notizie Trenitalia e Trenord: la mappa dei disagi, caos nei trasporti da Milano a Bologna e Firenze. Gli aggiornamenti

01 marzo 2018 Silvana Palazzo

Maltempo, treni e aerei cancellati e in ritardo (Foto: LaPresse)

Maltempo, treni e aerei in tilt: è caos nel settore trasporti a causa dell'ondata di gelo che ha portato la neve in Italia. Si corre ai ripari, ma creando inevitabilmente disagi a pendolari e passeggeri. Rete Ferroviaria Italiana, ad esempio, ha ridotto del 50% le corse dei treni regionali. A Firenze funzionano solo alcune linee di autobus, dotati di gomme termiche o catene. Verranno servite dunque le linee più importanti, quelle che portano all'ospedale e alla stazione. Ma i provvedimenti a tutela dei cittadini sono presi in tutte le città. La situazione è infatti complicata a Bologna: caos in stazione, anche se sostanzialmente i treni sono regolari, con ritardi che al massimo raggiungono i venti minuti. L'aeroporto Marconi è aperto, ma informa di possibili disagi e cancellazioni di voli per il maltempo. E infatti ieri è stato cancellato un volo Klm da Amsterdam e così uno della British Airways in partenza alle 6.30 di oggi per Londra. L'aeroporto di Bologna ha ritwittato un post di Ryanair che informa i passeggeri sulle possibili cancellazioni, spiegando che in tal caso i passeggeri verranno informati via sms o e-mail.

If your flight is affected by cancellations tomorrow you will have been contacted by SMS and Email. If you have not be notified, your flight is scheduled as normal!! Please see live flight updates here: https://t.co/4FdQmbbGC9 — Ryanair (@Ryanair) 28 febbraio 2018

TRENI E AEREI, CAOS NEI TRASPORTI PER IL MALTEMPO

Un treno regionale su due circolerà dunque in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. In altre quattro (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lazio) invece la riduzione sarà del 30%, mentre l'80% dei treni ad alta velocità sarà garantito sulla direttrice Milano-Roma-Napoli. Trenitalia, ad esempio, ha annunciato modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza, spiegando che si tratta di provvedimenti in relazione al piano neve e gelo. Sul suo sito ufficiale sono disponibili aggiornamenti e la lista dei treni coinvolti (clicca qui per aprirla). RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha comunicato a Trenord che per oggi è attivo lo «Stato di emergenza grave PREVISTO nei Piani neve e gelo». Questo comporta una riduzione del 30% dell'offerta commerciale del servizio ferroviario regionale programmato in Lombardia. Ma non sono previste soppressioni/variazioni dei treni che circolano esclusivamente su rete di Ferrovie Nord e che collegano Milano Cadorna con Saronno, Malpensa, Varese/Laveno, Como Nord, Novara, Erba/Asso

Nevicata in corso all'Aeroporto di Bologna, la Squadra Neve sta lavorando a pieno regime per consentire atterraggi e decolli. Per informazioni in tempo reale, scarica la app Blq Bologna Airport o vai sul nostro sito: https://t.co/qaMGne3KuC #boneve #Bologna @Twiperbole pic.twitter.com/Sx4739gwRh — Aeroporto di Bologna (@BLQairport) 1 marzo 2018

