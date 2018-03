Milano sotto la neve: foto e video Big snow/ Niente emergenza, sui social: “Forse Virginia Raggi non ci crede”

01 marzo 2018 Silvana Palazzo

Milano sotto la neve: foto e video di Big snow (Foto: da Instagram)

Milano sotto la neve: sulle strade si è posata una coltre bianca di pochi centimetri e i cittadini si sono subito scatenati sui social network. In molti hanno infatti pubblicato fotografie con commenti ironici, romantici o semplicemente di orgoglio per la propria città. I mezzi spazzaneve e spargisale si sono messi in azione, ma più che la neve preoccupa il ghiaccio. A Milano però non si può parlare di emergenza, del resto in Lombardia sono stati sospesi solo il 30% dei treni Trenord, mentre Atm ha comunicato che la circolazione in metropolitana e in superficie è regolare. I milanesi, dunque, prima di recarsi a lavoro hanno potuto soffermarsi sullo spettacolo che la città sotto la neve ha offerto. Dall'alba di oggi, giovedì 1 marzo 2018, sono cominciati i post sui social dedicati alla neve a Milano. Su Instagram ad esempio stanno crescendo le foto con hashtag dedicati: #milanosnow, #snowmilan #milanoimbiancata #neveamilano. Anche su Facebook e Twitter non mancano commenti, immagini e racconti fin dalle prime ore del mattino.

NEVE A MILANO E I SOCIAL SI SCATENANO...

Tetti e strade innevati: oggi Milano è imbiancata. Non è una notizia come quando accade a Roma, ma l'attenzione sui social è molto simile perché quello della neve è uno spettacolo sempre suggestivo. Alcuni utenti sono stati rapiti dall'atmosfera suscitata dalla caduta dei fiocchi bianchi, c'è anche chi cinguetta il proprio orgoglio, così come non sono mancati i paragoni con le città che nei giorni scorsi hanno dovuto affrontare molti disagi a causa del maltempo. «Sono le 8 e non vedo Milano in panico per la neve. Non sento e non leggo di scuole chiuse, mezzi bloccati o che... Però, come altrove, anche qui, ha nevicato». Tirata in ballo anche la sindaca di Roma: «Magari Virginia Raggi non ci crede, ma mia figlia oggi è andata a scuola, arrivando in anticipo, senza essere scortata dalla Protezione Civile e viaggiando su un'auto con pneumatici invernali, non su un gatto delle nevi. E gli autobus circolano». Per fortuna c'è anche chi la butta sull'ironia: «Comunque chi ha una certa età ricorda che l'ultima volta che prendemmo in giro Roma per la neve, a Milano ne venne giù un metro».

Fra le tue pietre e le tue nebbie faccio

villeggiatura. Mi riposo in Piazza

del Duomo. Invece di stelle

ogni sera si accendono parole.

Nulla riposa della vita come

la vita.#UmbertoSaba #neveamilano #1marzo pic.twitter.com/ZRt16E6ZHE — La Feltrinelli (@LaFeltrinelli) 1 marzo 2018

