Nicole Orlando in Islanda con Le Iene/ Video, aborto sistematico per i bimbi Down? "Vietato dire..."

Nicole Orlando in Islanda con Le Iene: il reportage di denuncia sulla decisione delle donne che scoprono di aspettare un bambino affetto dalla sindrome di down.

01 marzo 2018 Emanuela Longo

Nicole Orlando (Le Iene)

Nicole Orlando, la giovane 24enne campionessa paralimpica, è stata la protagonista indiscussa del primo lungo servizio de Le Iene, trasmesso in apertura della nuova puntata di ieri. Insieme alla madre è volata in Islanda per appoggiare medici che appoggiano l'aborto per bambini affetti da sindrome di Down. In questo Paese infatti, il 100% delle donne che scopre di aspettare un bambino con questa sindrome decide di optare per l'aborto. Una statistica importante e che inevitabilmente ha aperto il dibattito sulla questione a livello internazionale, coinvolgendo anche l'Italia. Sul delicato argomento ha voluto indagare la trasmissione di Italia 1 che ha deciso di recarsi sul posto con un'inviata speciale, Nicole Orlando, anche lei affetta dalla sindrome di down. Dopo le dichiarazioni del genetista Kári Stefansson che sostiene di aver "quasi sradicato la sindrome di down nel Paese", Le Iene mettono in evidenza un aspetto inquietante emerso proprio al termine dei loro incontri, ovvero la mancanza di informazioni prive di lacune fornite alle famiglie in attesa di un bambino affetto dalla sindrome. Nel dettaglio, se da un lato vengono evidenziati i problemi legati alla stessa sindrome, dall'altra non vengono chiarite in modo esplicito le possibilità di poter avere aiuti e confronti con altre famiglie con figli down. Alla fine avviene il fatidico incontro tra Nicole e il medico Stefansson. Rivolgendosi a lui, la 24enne chiede senza mezzi termini perché voglia eliminare i bambini come lei. "Non voglio uccidere nessuno, né te né nessun'altro è uno spiacevole fraintendimento", ha replicato il medico.

NICOLE ORLANDO DOPO LE IENE: COMMOZIONE DEGLI UTENTI

Il servizio di ieri trasmesso da Le Iene e che ha visto Nicole Orlando nei panni di inviata in viaggio verso l'Islanda, ha fatto commuovere i tanti follower della campionessa paralimpica 24enne, affetta proprio dalla sindrome di down. Dopo l'esperienza lontana da casa e condivisa con la madre (nonostante la delusione per non aver visto l'aurora boreale), oggi Nicole è tornata attivissima sui social dove è stata sommersa dai complimenti. In tanti, infatti, si sono commossi per le sue parole e soprattutto per i suoi occhi carichi di vita. "Siete state bravissime tu e la tua splendida mamma, mi avete fatto commuovere davvero tanto!!! Un abbraccio, sei Meravigliosa", le scrive un'utente, mentre c'è chi è rimasta colpita, come molti altri telespettatori, proprio dalla frase finale pronunciata dalla Orlando, ovvero: "Vietato dire non ce la faccio, sempre con una marcia in più". Con questo motto, la giovane Nicole ha voluto chiudere il dibattito sulla questione legata al binomio tra sindrome di down e aborto che in Islanda sempre essere molto accesa. E dopo la sua ultima partecipazione televisiva, sono in tanti a reclamarla ancora sul piccolo schermo. Riuscirà la giovane campionessa ad accontentarli?

