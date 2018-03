Palermo, bimbo di 14 mesi muore di meningite/ La tragedia nell’Ospedale dei Bambini

Palermo, Bimbo di 14 mesi muore di meningite: la tragedia nell’Ospedale dei Bambini. Una meningite fulminante ha ucciso un bimbo di un anno e due mesi nelle scorse ore

Una vera e propria tragedia è avvenuta nelle scorse ore in quel di Palermo. Un bambino di appena 14 mesi, è deceduto in seguito ad una meningite fulminante presso l’Ospedale dei Bambini, con sede nel capoluogo siciliano. Le avvisaglie di quanto stava per accadere si sono avuto nella serata di martedì, quando il piccolo Giuseppe, (così si chiamava), è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le sue gravi condizioni fisiche. Il bimbo è stato quindi trasferito nel reparto di Rianimazione, e la situazione è precipitata nel giro di poche ore, visto che il mattino seguente, lo stesso Giuseppe è venuto a mancare, colpito da una sepsi fulminante. A preoccupare i medici, le condizioni della sorellina di appena 3 anni, che è stata subito ricoverata in stato precauzionale, essendo la meningite una malattia contagiosa.

ANCHE LA SORELLA E’ STATA RICOVERATA

La bimba iniziava a presentare una sintomatologia sospetta, in particolare, l'infiammazione delle vie aeree, e di conseguenza i medici la stanno monitorando con attenzione, evitando che anche in questo caso la situazione degeneri. L’ospedale ha quindi inviato una comunicazione all’azienda sanitaria provinciale, che a sua volta sta valutando se sia il caso o meno di sottoporre a profilassi antibiotica qualsiasi persona sia entrata in contatto con il piccolo Giuseppe negli scorsi giorni. Nicola Casuccio, responsabile del dipartimento di Epidemiologia dell’Asp, ha spiegato: «Attendiamo l’esito di alcuni accertamenti per stabilire il da farsi. Ad ogni modo il caso è stato già circoscritto. Resta solo l'amarezza per questa immane tragedia. Purtroppo il piccolo è stato contagiato dalla forma più aggressiva del virus e tutti gli organi sono stati coinvolti, in questi casi anche la terapia antibiotica non riesce ad evitare il peggio».

