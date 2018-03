STRAGE A CISTERNA DI LATINA/ Carabiniere ‘idoneo’ a visita medica: ma moglie e figlie avevano paura

Strage a Cisterna di Latina: il carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite

01 marzo 2018 Niccolò Magnani

Strage a Cisterna di Latina, l'appartamento di Capasso (LaPresse)

Luigi Capasso era stato dichiarato idoneo, ovvero non in grado di essere violento o nocivo per la sua famiglia: solo che ieri mattina presto ha preso la sua pistola di ordinanza da carabiniere e dopo aver litigato con la moglie Antonietta Gargiulo le ha sparato tre colpi - riducendola in fin di vita, è operata in questi minuti - poi è salito in casa e ha ucciso nel sonno, pare, le due figlie Alessia e Martina. Alla fine il suicidio: era risultato “idoneo” però dopo la separazione con la moglie nonostante avesse già avuto numerosi scatti d’ira e aggressioni - qui sotto spieghiamo in che modalità, ndr -. Fu osservato da una commissione medica dei Carabinieri e messo a riposo per soli 8 giorni prima di tornare fresco e idoneo, appunto, al servizio regolare. «Stando a quanto si apprende, chiese un alloggio in caserma in seguito alla separazione con la moglie e per questo, come di consueto per i carabinieri, gli fu offerto un supporto psicologico, ma lui rifiutò dichiarando di avere già uno psicologo», riporta Roma Fanpage dopo aver raccolto alcune informazioni dagli inquirenti che indagano sulla strage di Cisterna di Latina. La donna e le figlie però erano ancora più atterrite perché il padre non accennava a diminuire gli sbalzi d’ira e voleva riportare la situazione a qualche mese prima quando le cose andavano meglio: non riuscendoci, sbottava e a serio pericoloso metteva la sua famiglia. Il tutto fino alla tragedia di ieri: questa mattina sono comparse rose bianche e rosse sui banchi di Alessia e Martina, nella scuola Antonio Bellardini di Cisterna di Latina, molto vicino all’appartamento della strage messa in atto da Capasso. Un compagno ha chiesto alla preside: «ma Martina sta sopra o sotto le nuvole?», e la replica, «Sopra caro, secondo me sta sopra».

DUE ESPOSTI MOGLIE INASCOLTATI

Ben due esposti passati della moglie di Luigi Capasso rimasero inascoltati fino alla strage di ieri mattina a Cisterna di Latina: Antonietta Gargiulo - di cui ancora non si hanno notizie nuove sul fronte medico dall’ospedale San Camillo di Roma - si era rivolta alle autorità perché terrorizzata lei e le figlie dai comportamenti del padre. La situazione tra la coppia era tesa e la situazione si era aggravata quando a settembre lui ha aggredito la moglie davanti alla Findus, suo luogo di lavoro, come raccontiamo nel dettaglio qui; «in precedenza l'aveva aggredita anche a casa davanti alle bambine», aggiunge l’avvocato della donna, Maria Belli. «La donna si era rivolta alla questura di Latina dove non aveva raccontato di un episodio specifico ma di una paura che nutriva nei confronti di Capasso che stava diventando violento e insistente nel cercarla. "Ho paura di mio marito, sta diventando violento" aveva detto Antonietta agli agenti», spiega ancora l’avvocato al Tirreno. Poi la tragedia e quella voce non ascoltata ora pesa come un macigno..

