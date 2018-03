SLOVACCHIA, JAN KUCIAK GIORNALISTA UCCISO/ Arrestati 3 italiani, ultime notizie: ‘ndrangheta, prime dimissioni

Slovacchia, omicidio Jan Kuciak: arrestati tre italiani. Ultime notizie: avevano legami con la 'ndrangheta. Le ultime notizie sull'inchiesta: dimissioni a raffica nel governo slovacco

01 marzo 2018 - agg. 01 marzo 2018, 12.54 Silvana Palazzo

Jan Kuciak e la fidanzata Martina Kusnirova (Foto: da Facebook)

L’ombra della ‘ndrangheta si fa sentire e il caso di omicidio in Slovacchia si allarga sempre più: pare che gli arrestati non siano solo i tre detti, ma ve ne siano almeno altri sette tutti con legami alla famiglia Vadalà, sospettata dal giornale per cui scriveva il giornalista ucciso Jan Kuciak, di essere legata a sua volta alla mafia calabrese. «Una delle piste investigative porta infatti a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, da dove, secondo la stampa slovacca, diversi elementi legati alla 'ndrangheta partirono anni fa alla volta dell'est d'Europa e finirono per avere collegamenti cruciali nella politica e nelle istituzioni di Bratislava», si legge nei report Ansa di questa mattina. Alcuni egli arrestati avevano stretti legami con la consigliera del premier e già nelle prossime ore - dopo le dimissioni del Ministro della Cultura nei giorni scorsi - potrebbero arrivare nuove mosse clamorose. Il report aveva forse scoperto i vari business per “drenare” fondi Ue e riciclare poi soldi “sporchi”. Tra questi, come dicevamo qui sotto, anche la bella Maria Troskowa, sospettata di essere l'anello di collegamento tra la famiglia mafiosa calabrese e i palazzi del potere slovacco. (agg. di Niccolò Magnani)

LEGAMI CON L’NDRANGHETA

Importante svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak. La polizia slovacca ha arrestato l'imprenditore italiano Antonino Vadalà: lo scrive il quotidiano locale Korzar. Secondo i media slovacchi, la polizia stamattina ha fatto irruzione negli appartamenti di Michalovce e Trebisov, nell'est del Paese, arrestando anche il fratello Bruno e il cugino Pietro Catroppa. Il giornalista aveva scritto nel suo reportage, pubblicato ieri dal suo giornale, proprio della famiglia Vadalà e dei presunti legami con la 'ndrangheta. L'inchiesta sull'uccisione del report sta facendo cadere anche le prime teste a Bratislava: dopo le dimissioni del ministro della Cultura, sono arrivate quelle di Maria Troskova, ex fotomodella e oggi assistente del premier Robert Fico, e del segretario del consiglio di sicurezza Vilian Jason. Nel reportage ci sono accuse agli uomini di Fico: i due sono indicati come persone vicine a un imprenditore italiano che farebbe parte della 'ndrangheta. «"Collegare i nostri nomi con un atto deprecabile (l'assassinio del giornalista) come fanno alcuni politici e media è assurdo», hanno commentato i due in una nota congiunta, spiegando di aver deciso di lasciare gli incarichi fino alla conclusione delle indagini.

SLOVACCHIA, GIORNALISTA UCCISO: TRE ITALIANI IN MANETTE

Lo stesso premier slovacco difende i suoi collaboratori dalle accuse di un presunto legame con l'omicidio del giornalista Jan Kuciak. «Non potete connettere le persone con un assassinio premeditato senza presentare una prova rilevante», aveva dichiarato ieri Robert Fico. Ma sono arrivate poi le dimissioni del ministro della Cultura Marek Madaric. Ora l'opposizione vuole la testa del ministro dell'Interno Robert Kalinak e del capo della polizia Tibor Gaspar. Il terremoto politico in Slovacchia è stato scatenato proprio dall'inchiesta della polizia e dalla pubblicazione dell'articolo di Jan Kuciak sugli affari della 'ndrangheta. Il reporter investigativo si era occupato in particolare di quattro famiglie ritenute nell'orbita della criminalità calabrese, poi aveva indagato sui legami tra la malavita e gli ambienti politici vicini al premier. Per Kuciak i clan in Slovacchia hanno decine di società e sfruttano milioni di euro dai fondi europei grazie a frodi e manipolazioni. Per il quotidiano ceco Mlada fronte Dnes uno degli imprenditori calabresi avrebbe un business nel settore immobiliare anche in Repubblica Ceca, più precisamente a Na Prikope, una delle strade più prestigiose di Praga.

© Riproduzione Riservata.