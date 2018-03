TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.0 a L'Aquila (1 marzo 2018, ore 13.40)

Terremoto oggi, 1 marzo 2018: ultime scosse e notizie. Dati Ingv sull'attività sismica: Abruzzo, sisma di magnitudo 2.0 a L'Aquila. Gli aggiornamenti su epicentro ed eventuali conseguenze

01 marzo 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime scosse e notizie (Foto: da Pixabay)

Non solo freddo e neve, ma anche scosse di terremoto in Abruzzo oggi, giovedì 1 marzo. Per fortuna l'attività sismica odierna non è preoccupante: un terremoto, di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter, è stato registrato alle 11.54. L'epicentro è stato individuato dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) a sei chilometri da Montereale, in provincia dell'Aquila. Più precisamente con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.58, longitudine 13.23 e ipocentro attestato a 10 chilometri di profondità. Nella lista dei Comuni che si trovano entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma ci sono: Amatrice (RI), Cittareale (RI), Capitignano (AQ), Borbona (RI), Campotosto (AQ), Posta (RI), Accumoli (RI), Cagnano Amiterno (AQ), Barete (AQ) e Pizzoli (AQ). Nella notte invece un terremoto di magnitudo M 1.6 è stato registrato a quattro chilometri da Capitignano, sempre in provincia dell'Aquila.

UMBRIA, SISMA M 1.5 IN PROVINCIA DI PERUGIA

L'ultima scossa di terremoto registrata dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è quella delle 12.57, avvenuta in Umbria. Il sisma, che è stato di magnitudo M 1.5 sulla scala Richter, è stato localizzato nella provincia di Perugia. L'epicentro è stato infatti individuato a sei chilometri da Norcia, ma più precise sono le coordinate geografiche fornite dalla Sala Sismica di Roma: latitudine 42.76, longitudine 13.15 e ad una profondità di 11 chilometri. Tra i dati forniti ci sono anche quelli relativi ai Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto: Accumoli (RI), Cascia (PG), Arquata del Tronto (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Preci (PG), Cittareale (RI), Montegallo (AP), Poggiodomo (PG), Amatrice (RI) e Visso (MC). Stessa intensità per il terremoto registrato nella stessa zona alle 9.48, ma in questo caso il Comune più vicino all'epicentro è quello di Preci.

