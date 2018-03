Treviso, marito e moglie trovati morti in giardino/ Ultime notizie: omicidio, ferite sui corpi dei due anziani

Treviso, marito e moglie trovati morti in giardino: i due anziani coniugi presentano ferite inferte da un corpo contundente e da arma da taglio, per gli inquirenti è omicidio.

01 marzo 2018 Emanuela Longo

Nel primo pomeriggio di oggi sono stati uccisi a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, due anziani coniugi. Le vittime sono Loris Nicolasi, un pensionato di 71 anni e la moglie Anna Maria Niola di 68 anni, trovati entrambi senza vita nel giardino della loro abitazione. In un primo momento, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, si era detto che il macabro ritrovamento era avvenuto all'interno della casa in cui la coppia viveva, ma con il passare delle ore giungono nuovi dettagli raccapriccianti su quello che è possibile definire senza ombra di dubbi un duplice omicidio. Il delitto si sarebbe consumato nel primo pomeriggio odierno, intorno alle 14:30, quando a trovare i due corpi nell'abitazione sita in una zona abbastanza isolata, è stata la figlia della coppia. Ad alimentare maggiormente l'ipotesi dell'omicidio, poi confermata dagli stessi investigatori, è stata la presenza di numerose ferite sui corpi dei due anziani, in particolare quello della donna sul quale sarebbero evidenti ferite inferte con un corpo contundente e con un'arma da taglio, presumibilmente un pugnale, non ancora ritrovata.

ANZIANI CONIUGI UCCISI: SI ESCLUDE AGGRESSIONE A SCOPO DI RAPINA

In un primo momento si era ipotizzato il tentativo di rapina poi culminato in duplice delitto, ipotesi che tuttavia non trova alcuna conferma da un primo sopralluogo sulla scena del crimine. L'abitazione dei due anziani coniugi, infatti, non presenterebbe alcun segno di effrazione e pare non manchino oggetti di valore né somme di denaro. Questo porterebbe ad escludere l'aggressione a scopo di rapina, sebbene al momento nessuna pista sia stata del tutto esclusa. Le vittime non avrebbero avuto alcun problema di natura economica ma allo stesso tempo non erano benestanti. Ad alimentare i primi sospetti della figlia, recatasi questo pomeriggio nella casa dei genitori, sarebbe stato un certo disordine presente in casa. Si sarebbe quindi messa alla ricerca dei genitori spostandosi sul retro dell'abitazione fino a scoprire i due corpi ormai senza vita proprio in giardino. Da accertare ancora l'ora esatta del decesso, ma non si esclude sia avvenuto proprio nella tarda mattinata in quanto marito e moglie erano stati visti per l'ultima volta questa mattina. Già avviate le indagini da parte dei carabinieri che dunque procedono con la pista del duplice omicidio.

