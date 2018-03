Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: elezioni 2019, Enrico Letta sostiene Paolo Gentiloni (1 marzo 2018)

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Paolo Gentiloni - La Presse

3 MORTI, TRA CUI DUE PICCOLE BIMBE

Due giovani bambine di 8 e 12 anni sono state uccise nel sonno dal padre, un appuntato dei carabinieri che faceva servizio a Velletri. Tutto è avvenuto stamani a Cisterna di Latina, un piccolo centro dove il militare dell'Arma risiedeva. L'uomo Luigi Capasso ha prima sparato alla moglie, Antonietta Gargiulo di 39 anni, con l'arma di ordinanza, successivamente si era barricato in casa. Immediatamente intervenuti i colleghi di Capasso hanno provato a ricondurlo alla ragione, verso le 14.30 l'epilogo della vicenda, con le forze speciali che hanno fatto irruzione nell'appartamento. Capasso nel frattempo si era suicidato, non prima di aver ucciso le proprie figlie. L'appuntato era in via di separazione con la moglie, la donna colpita allo zigomo e al petto lotta tra la vita e la morte nel locale nosocomio.

ANCHE ENRICO LETTA SOSTIENE PAOLO GENTILONI

Come prima aveva fatto Romano Prodi, anche Enrico Letta ha comunicato che sosterrà la candidatura di Paolo Gentiloni. L'ex presidente del consiglio estromesso dalla politica renziana ha di fatto confermato la sua vicinanza all'attuale Presidente del Consiglio. Letta parlando con i giornalisti non è voluto ritornare sulla vicenda che lo ha visto protagonista qualche anno fa, ci ha tenuto a sottolineare però come la drammaticità della situazione non lo può esimere da dare un appoggio, pieno e incondizionato, alla coalizione di centro-sinistra. Gentiloni incassa così l'appoggio dell'ennesimo leader storico della sinistra, un appoggio che arriva dopo quello di Napolitano e dello stesso Romano Prodi.

DI MAIO SCEGLIE FIORAVANTI PER IL DICASTERO DELLO SPORT

Resa nota da Alessandro Di Battista la disponibilità di Domenico Fioravanti a ricoprire il dicastero dello sport, nel caso di un governo a targa Movimento 5 Stelle. La candidatura del due volte campione olimpico è stata fatta durante la presentazione del "programma Sport", della lista grillina a sostegno di Luigi Di Maio. Come ha dichiarato lo stesso Fioravanti la candidatura è stata accettata, e il grande campione si sente onorato di essere stato scelto per ricoprire l'importante incarico. Il nome di Fioravanti è stato inserito nella lista inviata via mail al Quirinale, lista che è stata accettata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con qualche ritrosia, stante l'irritualità scelta dal movimento riconducibile a Beppe Grillo.

CRISI NERA SULLA BOZZA DI USCITA DELL'INGHILTERRA DALL'UNIONE

La questione dell'Irlanda del Nord rischia di mettere in crisi negoziati che dovrebbero portare fuori dall'Unione Europea l'Inghilterra. La bozza che prevedeva la permanenza dell'Irlanda del Nord dell'Unione Doganale, viene definita inaccettabile dal capo negoziatore inglese. Il mancato accordo potrebbe mettere in crisi la bozza faticosamente raggiunta a dicembre scorso, bozza che garantiva un'uscita soft del regno di sua maestà britannica dall'Europa dei ventotto. In tale contesto da segnalare che gli incontri si stanno moltiplicando, per cercare di venire a capo di una vicenda che potrebbe costare all'Inghilterra una cifra altissima, non solo economica ma anche relativamente al consenso internazionale.

ENTRO GIUGNO IL NUOVO CT AZZURRO

In una intervista a Coverciano, Alessandro Costacurta, vice commissario della Federazione, ha parlato del prossimo CT azzurro. I nomi in ballo a questo punto sembrano essere rimasti tre: l’attuale traghettatore, Gigi Di Biagio, il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, ed il tecnico dello Zenith San Pietroburgo, Roberto Mancini, attualmente in Italia con la sua squadra per un mini ritiro di una settimana. Secondo Costacurta entro il prossimo mese di giugno sarà scelto il CT, con possibilità anche per lo stesso Di Biagio. Per quanto riguarda gli altri due tecnici c’è da risolvere il problema legato ai contratti che li legano ai loro attuali club. Costacurta ha parlato anche della convocazione di Buffon per le amichevoli di fine marzo, esprimendo il proprio assenso alla scelta del CT.

IL CIO REINTEGRA IN COMITATO OLIMPICO RUSSO

Dopo l’estromissione dalle recenti Olimpiadi invernali, a causa del doping, il Comitato Olimpico Russo è stato reintegrato dal CIO e ne torna a quindi membro a tutti gli effetti. La notizia è stata data dal presidente dello stesso comitato olimpico russo che ha fatto presente di aver ricevuto una lettera in tal senso da parte del CIO.

LA PROSSIMA GIORNATA DI A, ROMANE E MILANESI PROTAGONISTE

La prossima giornata in Serie A vede diversi scontri diretti nella zona di alta classifica. Inter, nel derby con il Milan, e Roma, nella trasferta al San Paolo, si trovano di fronte due avversarie difficili, le squadre che attualmente stanno esprimendo il miglior livello di gioco. Il momento attraversato dalla due squadre non è dei migliori con la Roma con 15 punti nelle ultime 10 giornate e l’Inter solo 11 nello stesso periodo. La formazione di Di Francesco sembra improvvisamente stanca anche a causa della panchina corta, mentre per l’Inter, imbattuta dopo 16 giornate. C’è stato un crollo mentale che ha portato ad una involuzione di gioco. L’appuntamento di questo turno è dunque importante per la caccia al posto in Champions League con la classifica che attualmente vede le due formazioni divise da un solo punto.

COPPA ITALIA, LA FINALE SARÀ JUVENTUS-MILAN

La finale della Coppa Italia si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 9 maggio e sarà Juventus-Milan. Si giocavano ieri le due semifinali della competizione che hanno visto trionfare rossoneri e bianconeri. La Juventus di Massimiliano Allegri gioca al minimo consumo contro l'Atalanta già battuta a Bergamo 1-0. Basta un rigore di Miralem Pjanic nei minuti finali a regalare alla squadra l'accesso all'ultimo atto. Durante i novanta minuti Alejandro Gomez sfiora il pari, colpendo un palo clamoroso in fuga da solo davanti a Gigi Buffon. Servono 120 minuti a Gennaro Gattuso con Lazio-Milan che termina 0-0 come nella gara d'andata. Ai calci di rigore decisivo l'errore di Luiz Felipe che tira fuori, segna poi il gol vittoria proprio il tifoso laziale Alessio Romagnoli.

