Cison, arrestato presunto assassino/ Ultime notizie: risolto il caso degli anziani massacrati a Rolle?

Cison, arrestato presunto assassino di Loris Nicolasi e sua moglie Anna Maria Niola. Ultime notizie: risolto il caso degli anziani massacrati a Rolle? Possibile movente economico

10 marzo 2018 Silvana Palazzo

Cison, anziani massacrati in giardino (Foto: LaPresse)

Un uomo è stato fermato nella notte per l'omicidio della coppia di anziani di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Il presunto assassino di Loris Nicolasi e sua moglie Anna Maria Niola, stando a quanto riportato dall'Ansa, vive a Cison, ma è stato bloccato a Refrontolo, comune poco distante. Il provvedimento di fermo è stato firmato dal pm Davide Romanelli e notificato oggi, sabato 10 marzo 2018, a Sergio Papa, 35 anni, nella caserma del Comando Provinciale di Treviso, dove era stato portato nella notte. L'uomo è stato poi portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I due anziani erano stati uccisi a Rolle con ferocia, a colpi di spranga e coltello, forse un pugnale, e lasciati morenti sul prato dietro la loro casa. Il killer aveva colpito con molti fendenti l'uomo, quasi tutti inferti con molta violenza e di cui uno mortale al collo. Sulla donna invece si era accanito meno, colpendola con un solo fendente fatale al torace e poche altre pugnalate. A scoprire i cadaveri della coppia di anziani era stata la figlia Katiuscia, che aveva trovato la casa a soqquadro e i corpi dei genitori riversi nel giardino.

ANZIANI UCCISI A CISON: MOVENTE ECONOMICO?

L'omicidio di Loris Nicolasi e Anna Maria Niola sarebbe maturato per motivi economici, stando a quanto appreso dall'Ansa. L'anatomopatologo Alberto Furlanetto, che aveva svolto l'autopsia sui corpi dei due anziani, aveva avanzato l'ipotesi che il vero obiettivo dell'aggressione fosse stato Loris Nicolasi. La quantità di fendenti inferti all'anziano avrebbe richiesto un tempo molto lungo, quindi la dinamica di una semplice rapina poi degenerata risulta incompatibile, visto che in questo caso il malfattore tende generalmente ad agire con rapidità e ad allontanarsi alla svelta. Inoltre, dalla casa non era stato portato via nulla, quindi il disordine lasciato potrebbe essere stato forse un depistaggio. Per gli investigatori l'omicidio è sempre più legato a rapporti tra persone appartenenti a vario titolo alla cerchia delle conoscenze più strette della coppia, per questo negli ultimi giorni hanno setacciato i conti correnti, cercando movimenti di denaro che potessero indirizzarli verso l'individuazione dell'omicida.

