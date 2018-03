MillionDay/ Estrazione di oggi: i numeri vincenti! Nuova vincita milionaria? (10 marzo 2018)

MillionDay: estrazione di oggi, sabato 10 marzo 2018. Numeri vincenti e combinazione fortunata: ecco la cinquina fortunata e tutte le ultime novità del nuovo gioco di Lottomatica

10 marzo 2018 Silvana Palazzo

MillionDay, estrazione di oggi

La febbre del sabato sera con MillionDay: oggi, 10 marzo 2018, è in programma l'estrazione del nuovo concorso. In palio c'è sempre un milione di euro. Siamo al sesto appuntamento della settimana, ma da quando è partito il nuovo gioco di Lottomatica è passato poco più di un mese. E in questo arco temporale sono stati incoronati 5 milionari e distribuite vincite per 10 milioni di euro. Da quando il MillionDay ha fatto il suo debutto, ci sono dei numeri che si sono già messi in mostra nella combinazione vincente. Questo è il caso del 46, che è l'unico estratto che ha collezionato finora 8 presenze nelle 31 combinazioni fortunate che sono uscite finora. In sostanza è uscito quasi una volta ogni tre concorsi. Gli altri “molto usciti” del gioco sono 26, 46 e 47, una terzina molto giocata dagli appassionati. Un altro numero molto seguito è il 30, che però non è mai uscito ed è quindi l'unico che ha accumulato 31 assenze. Tra i numeri molto giocati ci sono poi 31 e 38. La cinquina del MillionDay che va per la maggiore nelle ricevitorie è la seguente: 26-31-38-46-47.

MILLIONDAY, L'ESTRAZIONE DI OGGI

L'ultima vincita milionaria realizzata con MillionDay è avvenuta a Bedollo, in provincia di Trento. Un fortunato giocatore ha vinto un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. «Non si è fatto ancora vedere, penso possa essere comunque una persona del Comune», ha dichiarato Svaldi Carmelo, titolare della ricevitoria di Bedollo, ai microfoni di Agimeg. «Certo non ho la certezza. Ma penso davvero possa trattarsi di una persona del luogo, le persone che frequentano la mia ricevitoria sono per lo più lo stesse, l'80% della mia clientela è abituale». Discorso diverso nei mesi estivi, quando il locale è frequentato anche da persone di passaggio. Si tratta comunque della seconda vincita realizzata al MillionDay in Nord Italia. Le altre sono state realizzate tutte nel Centro Sud. Quale sarà la prossima città a festeggiare una vincita milionaria per MillionDay? La festa potrebbe scattare stasera con la nuova estrazione.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 10 MARZO 2018

-

