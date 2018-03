Olimpiadi 2026 a Torino, Grillo dice sì/ "Grande opportunità per il Movimento 5 Stelle: Giochi sostenibili"

Olimpiadi 2026 a Torino, Grillo dice sì: il fondatore del Movimento 5 Stelle apre all'ipotesi candidatura del capoluogo piemontese. Favorevole la sindaca Appendino. Ma in passato...

Beppe Grillo (foto da Lapresse)

Olimpiadi 2026 a Torino? Perché no! Parola di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle intervenuto telefonicamente ad una riunione degli attivisti torinesi che ieri sera si stavano dividendo sull'opportunità di inviare o meno al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) entro fine mese la manifestazione d'interesse ad ospitare i Giochi Olimpici Inversali che si terranno tra 8 anni. Come riportato da Repubblica, Grillo ha dichiarato:"Dobbiamo provare a ideare una Olimpiade diversa, una olimpiade sostenibile. Non possiamo perdere l'opportunità di dimostrare che il Movimento sa raccogliere le sfide e provare a gestire cose complicate". Nella giornata di ieri erano stati la Camera di commercio di Torino e i sindaci delle valli olimpiche a presentare uno studio di prefattibilità per dimostrare che le Olimpiadi potrebbero essere realmente organizzate in Piemonte. La sindaca Appendino, però, aveva risposto a stretto giro con una nota che aveva spento gli entusiasmi:"Non esiste alcun dossier della città di Torino per la candidatura alle Olimpiadi 2026, né tantomeno quello presentato oggi dalla Camera di Commercio deve essere attribuito alla Città. La presentazione dell'eventuale modello di Olimpiadi non può che avvenire nella fase di dialogo, step successivo alla scelta o meno di manifestazione di interesse".

L'APERTURA DELLA APPENDINO DOPO LE PAROLE DI GRILLO

Fatto sta che la posizione della sindaca Chiara Appendino si è ammorbidita - e parecchio - sul dossier Olimpiadi 2026 a Torino dopo le parole di Beppe Grillo. La prima cittadina M5s, alla riunione con gli attivisti ha di fatto annunciato che la lettera di manifestazione d'interesse al CIO verrà effettivamente spedita:"La lettera sarà un modo per aprire il dibattito e proporre un modello sostenibile. Con la manifestazione d'interesse potremo sfidare le città che propongono modelli di consumo del suolo, di colate di cemento e di debito. Dobbiamo proporre una Olimpiade che non credi debito pubblico per gli enti locali. Il motto di Torino 2026 dev'essere sostenibilità economia e ambientale". Da capire adesso come si svilupperà anche il dibattito politico. Il no di Virginia Raggi e del Movimento 5 stelle alle Olimpiadi di Roma 2024 è ancora fresco...

