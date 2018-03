PIERO OSTELLINO, E' MORTO L'EX DIRETTORE DEL CORRIERE/ Lo statalismo e il comunismo: le sue opere

Piero Ostellino è morto. Addio all'ex direttore del Corriere della Sera: giornalista liberale convinto, ha scritto anche per il Giornale. Contribuì alla fondazione del Centro Einaudi

Vi abbiamo riportato della scomparsa del giornalista Piero Ostellino, ex direttore del Corriere della Sera e noto per le sue idee liberali. Intervistato a più riprese da Il Sussidiario, Ostellino ha abbinato al giornalismo la passione per la scrittra di libri. Nel corso della sua lunga carriera giornalista Piero Ostellino ha pubblicato numerose opere, con particolare fascino nei confronti del mondo russo e comunista in genere. Da “Il diplomatico” del 1972 a “Vivere in Russia” del 1977, passando per “Vivere in Cina” del 1981 e “In che cosa credono i russi?” del 1982. Dopo “Mao Tse-tung” del 1983, Ostellino ha pubblicato con Mondadori un’opera dedicata alle forze armate del nostro Paese: “I nuovi militari. Una radiografia delle Forze armate italiane” con Luigi Caligaris. Negli anni Ottanta da segnalare un’altra opera in salsa russa, “Gorbaciov e i suoi fratelli” del 1991. Nel Duemila ha pubblicato due libri dedicati all’Italia: “Il dubbio. Politica e società in Italia nelle riflessioni di un liberale scomodo” del 2003 e “Lo stato canaglia. Come la cattiva politica continua a soffocare l’Italia” del 2009. (Agg. Massimo Balsamo)

Piero Ostellino è morto all'età di 82 anni. Da un po' di tempo il giornalista, una delle firme più importanti del mondo liberale, non stava bene. Oggi la notizia che scuote il mondo del giornalismo. Dal giugno 1984 al febbraio 1987 è stato direttore del Corriere della Sera, per cui aveva scritto ininterrottamente dal 1967 al 2015, anno in cui decise di passare a il Giornale. E proprio il Corriere oggi lo saluta con un commosso ricordo: «Lo angustiava soprattutto la permanenza di una logica dirigista e corporativa, assistenzialista e autoritaria, che vedeva come piombo nelle ali dell'Italia. Prendeva di mira con assiduità anche gli eccessi del giustizialismo, le frequenti intromissioni in campo politico di certa magistratura.Gli appariva un grave pericolo compromettere le garanzie processuali in nome di un'esigenza di moralizzazione della vita pubblica». Non mancano gli aneddoti: il Giornale, ad esempio, rievoca il giorno dell'arrivo in via Negri. Volle fare un giro di tutte le redazioni, ma si soffre a parlare con i colleghi di Internet perché, affascinato dalla modernità, voleva capire il funzionamento dell'informazione online.

Piero Ostellino è nato a Venezia. Laureatosi in Scienze politiche all'Università di Torino, si specializzò nello studio dei sistemi politici dei paesi comunisti. Non aveva neppure trent'anni quando contribuì alla nascita del Centro di ricerca Luigi Einaudi di Torino e della prestigiosa rivista “Biblioteca della Libertà”. Nel 1973, in piena Guerra fredda, fu mandato a fare il corrispondente a Mosca, dove rimase fino al 1978. Poi si spostò a Pechino per raccontare i cambiamenti di Deng Xiaoping. Tornato in Italia fu messo al timone del Corriere della Sera, restandovi per quattro anni. Poi continuò a scrivere sulle colonne del quotidiano. Amava i grandi classici liberali come Adam Smith, John Locke e David Hume, ma non disdegnava la politica. Contrastò sempre lo statalismo, con la pretesa dello Stato di decidere in tutto e per tutto sulla vita dei cittadini. «Libertà e giustizia sono, nella società di massa, in conflitto. La libertà privilegia le differenze; la giustizia le nega. Le differenze favoriscono il progresso; l'eguaglianza privilegia la continuità. L'una, l'eguaglianza, è figlia della cultura moderna e contemporanea, nasce con la rivoluzione francese e si sviluppa nel socialismo; l'altra, la libertà, produce continuità e ha il suo fondamento nella democrazia liberale. Il conflitto ha le sue origini nella rivoluzione francese, che predicò e cercò di attuare l'eguaglianza. Le differenze hanno il loro fondamento nella libertà. Tradotto in termini sistemici, il conflitto è fra democrazia e liberalismo», scriveva sul Giornale due anni fa.

