COLOGNO MONZESE, INCENDIO IN UNA CARTIERA/ Video Milano, esplosione e maxi rogo: evacuate palazzine

Cologno Monzese, vasto incendio in una cartiera: video Vigili del Fuoco vicino a Milano, esplosione udita e maxi rogo nell'azienda di stoccaggio carta. Ultime notizie e aggiornamenti

11 marzo 2018 Niccolò Magnani

Incendio cartiera a Cologno Monzese (Twitter)

È ingente l’incendio scattato ancora una volta nel Milanese, questa volta a Cologno Monzese e che colpisce un’azienda piccola o media come la cartiera di via Fermi, coinvolta stamattina e ancora in questi minuti in un maxi rogo da fiamme altissime e visibile da chilometri di distanza pur nel cielo plumbeo della periferia di Milano questa mattina. L’incendio continua per fortuna senza vittime o feriti al momento, ma con un’enorme propagazione delle fiamme per la ovviamente forte presenza di carta all’interno della struttura: una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo della zona, con l’edificio che si occupa principalmente di stoccaggio della cara, spiega l’Ansa, dislocato tra via Piemonte, Via Liguria e appunto via Fermi. Nelle varie operazioni di soccorso sono ovviamente state fatte evacuare tutte le palazzine della zona per evitare problemi o danni maggiori anche con la popolazione del luogo svegliata dalle fiamme altissime tra le vie dei capannoni di Cologno. Secondo alcune testimonianze si sarebbe udita ad un certo punto anche una forte esplosione, probabilmente avvenuta dopo il propagarsi dell’incendio e l’incontro con materiale particolarmente ad alto rischio.

L’ALLARME DEI VIGILI DEL FUOCO

Sono presenti sul luogo dell’incendio almeno 10 squadre dei Vigili del Fuoco che stanno cercando sia di spegnere le fiamme che di verificare l’eventuale presenza di materiale cancerogeno o altamente nocivo, come l’amianto. Per questo motivo ad affiancare le normali squadre di pompieri, riporta il Giorno, sono presenti anche le squadre speciali del nucleo Nbcr; dalle prime informazioni non ci dovrebbero essere persone coinvolte nel rogo. Intanto questa è la situazione alle 8.30, raccontata dal report dei Vigili del Fuoco su Twitter: «vasto #incendio in una cartiera di 1.000 mq: sul posto numerose squadre dei #vigilidelfuoco per domare le alte fiamme. Evacuate precauzionalmente 12 famiglie residenti nelle 2 palazzine attigue. Operazioni di spegnimento in atto». Secondo quanto riporta Tg Com24, paura al momento per un condominio confinante con la fiaccata di un palazzo a sua volta lambito dalle fiamme dell’incendio della cartiera: le squadre dei Vigili stanno valutando e monitorando interventi per salvaguardare gli abitanti in corso di evacuazione. La zona non è distante dagli studi di Mediaset e dalla Tangenziale Est. Per le prime immagini live dal luogo dell’incendio, ecco il video distribuito dagli stessi Vigili del Fuoco.

