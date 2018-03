Pamela Mastropietro, Dna di Oseghale sul suo corpo/ Macerata, la candeggina non ha cancellato le tracce

Pamela Mastropietro, Dna di Oseghale sul suo corpo: svolta nelle indagini in merito al delitto di Macerata. Sul corpo della 18enne anche il Dna del tassista.

11 marzo 2018 Emanuela Longo

Pamela Mastropietro

A quasi due mesi e mezzo dall'uccisione atroce di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, arriva la prima importante svolta che confermerebbe le accuse finora avanzate. Secondo quanto reso noto da Il Resto del Carlino, il Dna di Innocente Oseghale, il primo arrestato di questa terribile vicenda è stato trovato proprio sul cadavere della ragazza. E' quanto trapelato dai dati degli accertamenti condotti dai Ris e che hanno evidenziato anche un'altra terribile verità: chi ha ucciso Pamela ha poi lavato ogni parte del suo corpo con la candeggina. Si spiegherebbero così i tagli e le mutilazioni, al fine di immergere ogni singolo pezzo nella candeggina. Nonostante l'inumano trattamento però, non tutte le tracce biologiche sarebbero state cancellate e gli esperti sono riusciti infatti ad individuare due tracce. Una sarebbe riconducibile al Dna di Oseghale, l'altra con il tassista che avrebbe passato il pomeriggio precedente con lei. Dopo questa scoperta, dunque, la posizione del nigeriano va a compromettersi ulteriormente. Quest'ultimo aveva più volte ribadito la tesi della morte per overdose, sostenendo di averla accompagnata a casa, poi di averla vista stare male, quindi di essere fuggito. Le tracce biologiche però non mentono sebbene le indagini non siano ancora del tutto chiuse.

OMICIDIO MACERATA: PROCEDONO LE INDAGINI

Gli inquirenti stanno procedendo a raccogliere altri Dna da immigrati che potrebbero aver avuto un ruolo nell'omicidio di Macerata, mentre nei prossimi giorni sarà compiuto un nuovo sopralluogo nell'appartamento dove quasi certamente Pamela Mastropietro sarebbe stata uccisa. In merito all'accertamento che sarà compiuto il prossimo martedì nell'abitazione di Innocente Oseghale, la procura ha provveduto a nominare un geometra che analizzerà nel dettaglio le mattonelle della casa. Non si conoscerebbe ancora il motivo e lo scopo di tale accertamento meticoloso. Secondo quanto appreso dal resto del Carlino, nel cellulare di Awelima è stata rinvenuta una foto del 22 gennaio scorso molto importante nella quale era immortalato circa un etto di sostanza, quasi certamente eroina in una stanza con mattonelle simili a quelle in cui sarebbe stata uccisa Pamela Mastropietro. Questo, dunque, andrebbe a confermare la presenza di Lucky nella mansarda, sebbene abbia finora negato. Non sarebbe vero neppure che Oseghale non spacciasse eroina e proprio la foto potrebbe confermare la conoscenza tra quest'ultimo e Awelima ed entrambi saranno interrogati la prossima settimana.

