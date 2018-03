Uccide la madre e si suicida/ Uomo malato di cancro ha sparato alla donna di 101 anni "ho un tumore incurabile

Uccide la madre e si suicida. Uomo malato di cancro ha sparato alla donna di 101 anni: "Ho un tumore incurabile". Episodio avvenuto in provincia di Torino questa mattina

Nuovo caso di omicidio-suicidio a Torino

Nuovo caso di omicidio-suicidio a Torino. Questa mattina un uomo ha ucciso la propria madre, in via Vajont a Rivoli, comune in provincia del capoluogo piemontese. Nel dettaglio, alle ore 8:30 di oggi, Ezio Panataro di 77 anni, ha ucciso con un colpo di pistola la madre di 101 anni, Ernestina Malandrini, per poi togliersi la vita con la stessa arma da fuoco. Alle origini di tale tragico gesto, il tumore che ha colpito lo stesso Panataro, come evidenziato da una lettera lasciata dall’omicida «chiede scusa per il gesto», sottolineando appunto il male incurabile al pancreas, e l’impossibilità di continuare ad accudire la madre. Prima di ammazzare l’anziana donna, Panataro ha chiamato il 112 annunciando cosa avrebbe fatto, e le forze dell’ordine si sono precipitate in via Vajont ma ormai era troppo tardi.

“NESSUNO SAPEVA DEL TUMORE”

Il cugino di Ezio, titolare di una ditta con sede al piano terra della palazzina dove è avvenuto la tragedia, ha ammesso: «Nessuno di noi familiari sapeva del tumore. Sapevamo che Ezio venerdì scorso era stato in pronto soccorso perché stava male, probabilmente è lì che ha scoperto di avere quel cancro. Non ha chiesto aiuto, non una parola con noi. Probabilmente è stato preso da uno sconforto tale che non ha visto possibilità di uscita né di aiuto». L’arma dell’assassino era regolarmente registrata, e prima dell’omicidio-suicidio, l’uomo aveva programmato tutto, lasciando diversi messaggi riguardanti il suo funerale, nonché il denaro in banca a chi andava destinato, e tutto quello che andava sistemato prima della morte. E’ il secondo caso avvenuto in pochi giorni a Torino, dopo quello di venerdì scorso in cui un novantenne ha sparato alla compagna di 88 anni malata di Alzheimer, per poi suicidarsi.

