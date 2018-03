Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: prove di intesa per elezione presidenti di Camera e Senato (11 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: prove di intesa per Camera e Senato. Migliaia in piazza a Firenze. Dietrofront di Beppe Grillo alle Olimpiadi Invernali 2026. (11 marzo 2018).

11 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Luigi Di Maio - La Presse

PROVE DI INTESA

L’intesa si giocherà sulla partita delle presidenze di Camera e Senato, è questa la novità di questo sabato post elezioni. In mattinata Luigi Di Maio ha postato un video nella quale avverte le forze politiche sul fatto che non ci possa essere un esecutivo senza la presenza del M5S, un movimento che ha catalizzato il voto di oltre undici milioni di italiani. A stretto giro di posta arriva la risposta di Brunetta con il capogruppo dei deputati forzisti che si dice pronto a "ragionare" non solo sui futuri presidenti, ma anche sul documento di programmazione economica e finanziaria, primo banco di prova del futuro esecutivo. Da sottolineare che in giornata è arrivato anche il monito della Conferenza Episcopale Italiana con lo stesso presidente, il cardinale Bassetti, che si augura che il nuovo governo sia a servizio dei cittadini.

MIGLIAIA IN PIAZZA A FIRENZE

Un’imponente manifestazione in ricordo di Diene, il senegalese ucciso negli scorsi giorni a Firenze, questo è quello che è avvenuto nel capoluogo fiorentino. Dalle prime stime della questura la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre diecimila stranieri, giunti con ogni mezzo da ogni parte d’Italia. Ad aprire il corteo uno striscione con i colori della pace, in mezzo alla gente invece centinaia di messaggi che ricordavano l’ambulante ucciso senza alcun motivo. Tra la gente anche il sindaco gigliato, Nardella, che ha voluto ringraziare personalmente la famiglia di Diene, il primo cittadino ha stigmatizzato gli episodi di violenza, classificandoli come episodi isolati di una comunità che comunque resta molto aperta all’integrazione. Nelle stesse ore si è tenuto anche un corteo a Napoli, in entrambe le manifestazioni non sono state segnalate episodi di violenza.

OLIMPIADI INVERNALI 2026, DIETROFRONT DI BEPPE GRILLO

È lo stesso Beppe Grillo adesso a dispetto di quanto avvenuto con Roma a sponsorizzare la candidatura della città di Torino, per le prossime olimpiadi invernali, che si terranno nel 2026. La posizione dell’ex comico subito fatta propria dal sindaco della città della Mole, ha suscitato sorpresa estrema soprattutto dopo il diniego dell’altro primo cittadino, quello di Roma, che di fatto ha rifiutato le olimpiadi del 2018. La decisione ha di fatto spaccato la maggioranza grillina in consiglio comunale, con molti attivisti che si sono detti delusi da quello che vedono come un vero e proprio dietrofront. Nel frattempo il Coni ha fatto sapere di appoggiare la candidatura di Milano, con i dirigenti Malagò in primis che ancora non hanno digerito la cattiva figura planetaria che è derivata dal rifiuto di Roma.

COPPIA UCCISA IN GIARDINO, FERMATO UN SOSPETTO

Sarebbe stato un duplice omicidio maturato per motivi economici quello che ha visto perire una coppia di anziani coniugi a Cison di Valmarino in provincia di Treviso. I carabinieri oggi hanno fermato un 35enne della zona, Sergio Papa, a lui gli investigatori sono giunti analizzando i conti correnti di Loris Nicolasi, 72 anni, e di sua moglie Anna Maria Niola, 69enne, uccisi a colpi di spranga lo scorso primo marzo. Il fermato è stato trasferito nel carcere di Treviso a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà convalidare il fermo.

SERIE A, ALL'HELLAS IL DERBY DI VERONA. OGGI IN CAMPO JUVENTUS E NAPOLI

L'Hellas Verona fa un piccolo passo verso la salvezza, con una vittoria splendida nel derby contro il Chievo Verona. A decidere la partita è stata una rete all'inizio della ripresa di Antonio Caracciolo. Oggi è il turno di Juventus e Napoli. I bianconeri possono superare gli azzurri nel pomeriggio, se battono in casa l'Udinese di Massimo Oddo. Dall'altra parte invece c'è un Napoli che in posticipo va a Milano per affrontare l'Inter. Gli azzurri sono reduci dal brutto ko interno contro la Roma, mentre i bianconeri vengono dal successo in Champions col Tottenham a Wembley. Va ricordato poi che mercoledì la Juventus di Massimiliano Allegri recupererà il match contro l'Atalanta che non fu disputato un paio di settimane fa per neve. Completano la griglia dei match disputati oggi: Fiorentina-Benevento, Bologna-Atalanta, Cagliari-Lazio, Crotone-Sampdoria, Sassuolo-Spal e Genoa Milan.

ICARDI INDOSSERÀ UNA FASCIA PER DAVIDE ASTORI

Il ricordo di Davide Astori è ancora molto forte e come potrebbe essere il contrario visto quanto accaduto la settimana scorsa. Il capitano della Fiorentina se ne è andato in punta di piedi, ma la sua morte ha fatto grande rumore perché in tantissimi gli volevano bene. Quanto accaduto a Udine esattamente sette giorni fa sarà ricordato anche oggi. Tra i gesti più belli c'è quello di Mauro Icardi che in Inter-Napoli indosserà una fascia da capitano del tutto speciale. Su questa vedremo il volto proprio di Davide Astori con la scritta: "Oggi scendiamo in campo anche per te. Ciao Capitano". Staremo a vedere come si comporteranno anche gli altri calciatori che hanno dimostrato grande affetto nei suoi confronti.

